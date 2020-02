Vinterferie

Bildet over er fra løypa i Tørsetmarka 16.02.20! Foto: Lasse Skjølsvold.

Trollheimsporten holder deg orientert om snømengde og løypeforhold med oppdatering foran hver helg også denne vinteren!

Du finner oppdaterte meldinger under fanen Løypenett under Trimløyper på grønn menyline på hovedsida.

Oppdateringene baserer seg videre på opplysninger fra faste kontaktpersoner. Ønsker du å delta i denne gruppa slik at løypeområdet ditt blir med, så send en epost til ole@trollheimsporten.no

Her er områda vi har hatt meldinger fra:

Rindal:

Sentrum, lysløypa: 13.02: Lysløypa kjørt torsdag.

Åsan: 14.02: Skiløypa oppover Åsan er kjørt til post 4 ved Stokkvatnet fredag kveld. Ønske fra sporlegger om at hyttefolket ved Stokkvatnet ikke ødelegger skisporet med egen skuter, men bruker sporet ved siden av

Grønlifeltet/Furuhaugmarka: 13.02: Furuhaugmarka oppkjørt nå torsdag kveld, så da er det bare å sette på vekkerklokka å starte dagen der, før en fortsetter på de andre løypetrasene, meldes det! Se loyper.net!

Rindal IL Ski er ansvarlig for løypekjøring ved Tjønna, Åsainn og Furuhaugmarka. Du kan gi din støtte til denne kjøringa på VIPPS-nr 506182 (Rindal IL Ski - Løypeavgift). Les mer her!

Helgetunmarka: 16.02: Knallfin dag for utfart med mye folk i løypene i går. Etter kraftig østavind i går kveld og natt, så er alle løyper blåst igjen. Løypemaskina er nå på tur ut og det skal bli nok en dag med fine løyper. 3 Grader og vindstille i dag søndag.

Følg med på loyper.net, eller Helgetunmarka.com.

De som ønsker å bidra til løypekjøringa kan bruke Vipps nummer 557236 eller konto nr. 4111.43.40136. .



Løypene prepareres (10.01.20) Video: Lars Helgetun

Sætra:

Tørsetmarka: 16.02: Løypene oppå Tørsetmarka har holdt seg bra, så bare ta turen, kjempeforhold.Tørsetmarka ble kjørt fredag ettermiddag, både til Finnråa og Bjørnåssetra. Ca 100 cm med snø.

Følg med på loyper.net

Rørvatnet/Garbergfjellet: 14.02: Da er heile løypenettet til Rørvatnet Vel, til Garbergsfjellet og helt til Storås kjørt! Fine forhold for en skitur! Følg med på loyper.net.



Bildet over viser at løypekjørerne står på til langt på kveld for at vi skal få fine skiløyper! Foto: Håvard Norli, Rørvatnet Vel.

Fossdalen:



Løfaldfjella: 14.02: Hafella til Seterlia kjøres fredag kveld. Ca 70 cm med snø.

Parkering på Hafella mot bet av 50.- kr. Vipps.

Langlimarka – Bolmsetrene: 7.02: Langlimarka: det er kjørt spor fra Seterlia til Bolmsetrinj.

Surnadal:

Øvre Surnadal: 13.02: Lysløypa oppkjørt torsdag! Se loyper.net og Facebooksida til ØSIL.

Nordmarka skisenter : 14.02: Nykjørte løyper på Nordmarka, ved skisenteret og til Løålikjølen og Garthøglia. Følg med på loyper.net og skisporet.no .

IL Søya sine løyper på Vang: 13.02: Det er nykjørte løyper og kjempeforhold i Strengentrasen. Fine forhold for Randonee.

Se loyper.net og skisporet.no for løypekart og oppdatert løypekjøring.

Todalen, Tjønnmyran: 13.02: Løyper oppkjørt torsdag.Se loyper.net!





Surnadal Alpinsenter, Sæterlia:

Bakken åpnes helt opp lørdag. Dagkjøring hele vinterferieuka! Se facebooksida som blir oppdatert jamt.

Nerskogen Skisenter er åpent i vinterferien!

Ønsker alle velkommen til velpreparerte bakker!

Se Facebooksiden Nerskogen Skisenter og Webkamera til Vitnett!



Nerskogen har også fine løyper for bortoverski. Her fra Leverdalen. Foto: Anne Kristiansen Rønning.



Fagerlivollen​ 260119 (Olav)



Her ser vi både Honnstadknyken og Skåkleiva med hytta på Garbergsfjellet heilt til høgre (Arkivbilde).

Trollheimsporten ønsker å holde dere orientert om forholda i de ulike områda. Vi tar gjerne imot oppdateringer og deler disse på denne sida - bruk redaktor@trollheimsporten.no!