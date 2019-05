Vinterbilder fra våre lesere

Våre lesere er stadig ute og nyter den fine vinteren vi har, og Trollheimsporten er takknemlig for alle de flotte bildene som blir sendt til oss. Fortsett med det, og send bildene på mail: redaktor@trollheimsporten.no eller tag #trollheimsporten under ditt instagrambilde på en åpen profil. Disse to bildene har vi fått tilsendt på mail i dag.