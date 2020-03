Vinner storkontrakt i Bangladesh

Pipelife Norge AS undertegnet fredag 20. mars en kontrakt for levering av store rør og deler i polyethylene (PE) til et kraftanlegg i Matarbari i Bangladesh. Pipelifes eksportavdeling har jobbet intensivt med kontrakten som inkluderer design, engineering og produksjon av rør og deler. Arbeidet utføres ved Pipelifes fabrikk på Skjerkøya i Stathelle. Kontraktens verdi utgjør ca. 170 millioner kroner i dagens valuta.

Leveransen som består av 6816 meter med Ø2300mm rør som skal brukes som utslippsledninger for kjølevann fra anlegget. Seks parallelle ledninger på ca. 1,1 km hver skal installeres og leveres i 12 rørlengder som sjøslep.

Matarbari ligger mellom Chittagong og Cox’s Bazar på sørøst-kysten av Bangladesh og rørene skal slepes fra Stathelle gjennom Suezkanalen. Pipelifes kunde er POSCO E&C i Korea.

I tillegg skal Pipelife levere en stor mengde deler som bend, inspeksjonskummer og mekaniske koblinger. Leveransen av rørene og deler vil skje i løpet av høsten 2020.

Stathellefabrikken var godt forberedt i forkant av signeringen, og har allerede startet produksjon av rør; en produksjon som er planlagt å ta fire måneder. Slepavgang fra Stathelle blir i august 2020.

Kontrakten bidrar, ifølge fabrikksjef Knut Vegar Oddnes, sterkt til å opprettholde et høyt aktivitetsnivå ved Stathelle fabrikken i 2020. Sammen med leveranser til øvrige prosjekter og det norske markedet vil produksjonen gå for fullt på rør og deler, noe som er svært gledelig for våre ansatte og underleverandører i de spesielle tidene vi nå opplever.





Alle foto innsendt fra Pipelife. Bildet øverst viser fabrikksjef i Pipelife, Knut Vegar Oddnes utenfor fabrikken i Stathelle.

Bildet av slepet er fra en annen levering, men bildet av Knut Vegar som viser rørene med oppstart av rørproduksjonen som skal til Bangladesh.

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Bedriften er en del av Pipelife-konsernet som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler. Våre rør benyttes til vann, avløp, kabelbeskyttelse og elektriske husinstallasjoner.

Pipelife Norge er en innovativ bedrift med egen forsknings- og utviklingsavdeling i Surnadal. Vi investerer kontinuerlig i nye produkter og produksjonsmidler for å sikre en bærekraftig og miljøvennlig produksjon i Norge. Helse, miljø og sikkerhet og kvalitet er alltid førsteprioritet.