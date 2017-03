Vinden utfordra feltskytterne

Sigbjørn Hausberg, Ivar Waag og John Nordvik fra Surnadal var ved godt mot etter den krevende førsteskytinga.

Stevnet ble avvikla mellom Kattem og Heggen/Granheim i Romundstadbygda i solskinn og fin temperatur, men med krevende vindforhold. Vinden varierte og var tidvis nokså sterk først på dagen, og vinden på standplass behøvde ikke å være den samme som i skytesonen. Mest utslag gjorde nok det på første standplass i grovfelt der distansen var 440 m.

Det ble skutt 5 x 6 skudd i alle klasser, grovfelt og finfelt. Fra første standplass for grovfelt lengst øst gikk stevnene fortløpende fra standplass til standplass. Mesteparten var etter fylkesvegen, men med noen korte avstikkere. Løypa var tilsammen 2,5 – 3 km lang.

Det deltok ca 150 skyttere fra nesten 50 skytterlag.

Skytterne i arrangørlaga hadde gjennomført skytinga si lørdag.

Resultatlister:

DC-4_Øvre Surnadal-Lomundal_05.03.2017.pdf

DC-5_Rindalsfelten_05.03.2017.pdf

Da Trollheimsporten forlot stevnet etter første delen, låg alt an til at Tor Gaute Jøingsli skulle bli klar vinner, men med helbom på et mål i Rindalsfelten ble han ikke dagens mester.



Even Langli, leder for Rindal Skytterlag, roser samarbeidspartnerne i de andre laga og alle komitemedlemmene som gjorde en stor innsats på standplasser, parkering, anvisning og med matsalg og administrasjon i Granheim.



På standplassen lengst øst var målet 440 m unna!



Vi zoomer inn anviserne.



Det var lite vind på standplassen, men tidvis ganske strid vind etter dalen mellom standplass og mål.



Slik skal en ta imot melding fra anviserne!







Pilen viser måla på neste standplass.



Ny anvisning på andre sida av dalen!





Målet her er 300 m borte.



Finfeltskytterne hadde måla nærmere. Ser du blinkene borte på ekra?