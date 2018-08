Arrangementet er ment som ett oppfølgingstilbud til de lokale ungdommene som var med på Camp Villaks. I tillegg vil det bli som en liten avslutning på laksesesongen.



Villaksens dag vil foregå i Skeisshølen, samme sted som Camp Villaks ble arrangert. Grunneier Råg Schei slår på stortromma og tilbyr gratis fiske til alle, til og med voksne over 16 år så lenge de har betalt fisketrygdavgift. Dette betyr at vi håper at de som var med på Camp Villaks kommer og kan gi leksjon til sine foreldre og andre som er nysgjerrige på å fiske i elva ☺



Man kan få låne utstyr og det vil være instruktører til stede for å vise både sluk- og fluefiske. Det blir bålgrilling, natursti, konkurranser, premier og god stemning ved Surnas bredder.



Velkommen skal dere være til Villaksens dag Surna!



Ved spørsmål om opplegg eller veibeskrivelse ta kontakt med Gøran Bolme på 93088652.

Arkivfoto fra Camp Villaks 2018



Sameiet Surna Elveierlag og Surnadal JFF er medlemmer av Trollheimsporten.