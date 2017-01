Vil ta MOT-steget ut

MOT har i flere år gjennomført jevnlige besøk på Surnadal ungdomsskule, hvor elever gjennom øvelser og samtaler arbeider med grunnverdiene i MOT: å gi ungdom mot til å leve, mot til å si nei og mot til å bry seg. I 2015 ble det gjennomført en undersøkelse blant elevene ved Surnadal ungdomsskule, hvor de blant annet formidler at MOT «lærer oss at vi kan ta våre egne valg, hva som hjelper meg med å bli en bedre person, gir bedre klassemiljø, og gjør at jeg bryr meg om de andre enn før». Lærerne mener dessuten at MOT bidrar til at elevene tar mer vare på hverandre, blir bevisste sin egen rolle i forhold til medmennesker - og fungerer fordi elevene føler at de blir tatt på alvor. MOT lokalt arrangerer i tillegg MOT til å glede-dagen, Drømmefondet, Begeistringsdagene og Mestringsreisen.

Nå ønsker Sæterbø og resten av MOT lokalt, med coacher Laila Sollid og Torgeir Kvendset, å forankre og sikre videre MOT-arbeid.

- Forebyggende arbeid trenger toppforankring i samfunnets ledelse og rammebetingelser som gjør arbeidet forutsigbart. Det forebyggende arbeidet må ligge i systemene i kommunen og skolen, ikke på enkeltpersoner. For å kvalitetssikre og følge opp implementeringen av MOT foreslås det derfor å etablere et lokalt MOT-styre bestående blant annet av ordfører, rådmann, rektorer, Ungdom med MOT-representant og kommunalsjef for oppvekst, sier Sæterbø.

MOT lokalt har flere ønsker for å jobbe videre med lokalsamfunn med MOT, blant annet gjennom MOT i fritid. Surnadal ILs damelag sa øyeblikkelig ja til å skolere sine ledere og kapteiner i MOT, forteller Sæterbø. I tillegg er det ønskelig med en MOT-shop, så elever og andre kan kjøpe effekter og synliggjøre sin støtte til MOT.

Formannskapet i Surnadal følger opp saken på sitt neste møte.