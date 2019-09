Vil ta kontakt med kunder for å unngå lovpålagt sperring av konto

Nye regler gjør at Rindal Sparebank og andre banker må hente inn kundeerklæring og legitimasjon fra sine kunder.

Banksjef Magne Bjørnstad sier at de i ukene fremover vil ta kontakt med kunder hvor de mangler dokumentasjon.

Kundene vil bli kontaktet på telefon, e-post, tekstmelding eller i form av brev. I tillegg til at det meste kan ordnes via kundenes NettBank, har Rindal Sparebank tatt høyde for at flere kunder vil ha behov for å komme innom banken.

Banken vil ha stand på høstens hyttedag i Rindalshuset, lørdag 12. oktober 2019. Her vil det være mulig å fylle ut kundeerklæringen og banken kan ta kopi av legitimasjon. I tillegg vil det være utvidet åpningstid under bankens sparedager i slutten av oktober. Ranheimskontoret har utvidet åpningstid nå på onsdag, 4. september. Da er kontoret åpnet frem til kl. 18.00.

Dersom banken ikke mottar kundeerklæringen og legitimasjon, vil man miste tilgang til kontiene sine. I ytterste konsekvens er banken etter Hvitvaskingsloven pålagt å avvikle kundeforholdet.

Vi vil gjøre alt vi kan for å komme i kontakt med de kundene vi mangler dokumentasjon på slik at vi unngår å sperre konti, sier banksjef Magne Bjørnstad.



Tekst/foto: Rindal Sparebank.

