Vil skape unike, lokale opplevelser

Med lokalt næringsliv som både prosjektdeltakere og samarbeidspartnere, dro Innveno mandag i gang et såkalt RISS-prosjekt ved Thon Hotel Surnadal.

RISS er et verktøy Innovasjon Norge utviklet, etter at de gjorde en spørreundersøkelse, som viste en stadig større etterspørsel etter lokale opplevelser.

Konseptet er såpass ferskt at Innvenos prosjekt er blant de aller første RISS-prosjektene i landet, og Håkon Fredriksen i Innveno har stor tro på konseptet.

– RISS er et verktøy der man finner sine unike historier, og deretter lager salgbare produkter og prosjekter av dem. Det prosjektet vi nå har startet opp, handler dermed, rent konkret, om å kartlegge, utvikle og teste bedriftenes historier fra lokalmiljøet, sier Fredriksen, og fortsetter:

– Gjennom å fronte gode, lokale historier fra Indre Nordmøre og Rindal, vil bedriftene i etterkant av dette prosjektet forhåpentligvis oppleve gevinster som økt konkurransekraft, bærekraftig utvikling, økonomisk vekst og tettere samarbeid.



Roser lokale aktører og samarbeidspartnere

Blant de 10 deltakerne i prosjektet, finner man både små og store, lokale bedrifter: Svinvik Gard, iTrollheimen, Thon Hotel Surnadal, Slettneset steinovnsbakeri, Surnadal Billag, Kvenna Kunstverksted, Opp og Ut, Dreyerstua gard, Oppistua Øye og Britt Grete Moen.

– Vi er veldig fornøyde med de aktørene vi har fått med oss. Det er flinke folk med sunne og gode ambisjoner for bedriftene sine, sier Fredriksen, som er glad for å være i gang med prosjektet:

– Ja, etter mye planlegging og jobb er vi endelig i gang. Vi er naturlig nok spente på hva som kommer ut av prosjektet, men har veldig stor tro på at det blir bra. Det er rett og slett kjempespennende å skulle lage salgbare produkter av de mange gode historiene vi har rundt oss.

RISS-prosjektet omtales som et prosjekt for- og med lokale bedrifter. Og det er ikke bare som deltakere det lokale næringslivet er med på laget.

– Mange gode hjelpere er med og bidrar til at vi får til dette prosjektet. Både Innovasjon Norge, SuSu, Rindal kommune, Visit Nordmøre og Romsdal AS (Visit Nordvest), Gjensidige Surnadal og Pipelife Norge, samt Olav Thon, Lars Løseth og Lars Ove Løseth via eiendomsselskapet til Thon Hotel Surnadal, har bidratt med midler, sier Fredriksen, og legger til:

– Det at så mange ser den store verdien i lokal historiefortelling og lokalt reiseliv, setter både vi og deltakerbedriftene veldig stor pris på. Dersom flere bedrifter ønsker å bidra på sponsorsiden er vi selvfølgelig åpne for det.

Fredriksen forteller at også deltakerbedriftene er inne med midler, i tillegg til det han omtaler som en betydelig egeninnsats gjennom deltakelsen i prosjektet.



Ole Georg Øye og Øyunn Aune fra Thon Hotel Surnadal og Solveig Haglund fra Oppistua Øye i aksjon under første RISS-workshop.



Skal resultere i salgbart produkt

Mens Innveno AS er prosjektleder og prosjekteier av det rykende ferske RISS-prosjektet, er designfirmaet UREDD fra Trondheim hyret inn for å stå for metodikken.

– Norge har mye å gå på når det gjelder å styrke seg på lokal historiefortelling, og RISS er et velegnet verktøy for å bidra på dette området. Det er rett og slett en designmetode tilpasset markedet, sier rådgiver Asbjørn Grønli fra UREDD.

Sammen med kollegaene Audun Støren og Lornts Øystein Tønne, ledet han mandag deltakerne gjennom den første av seks workshoper. Workshopene tar, i tur og orden, for seg kartlegging, kjernehistorier, konseptutvikling, minimumsløsning, kundereise og iverksettelse.

I tillegg kommer testing av konkret produkt opp mot relevante og potensielle kunder.

– De to hovedmålene er å utvikle noe, og å lære denne måten å jobbe på, sier Håkon Fredriksen.

Prosjektet varer i halvannet år, til mars 2021.

– Den største forskjellen fra RISS og andre markedsføringsverktøy er at RISS snur prosessen helt om. Vanligvis har man et produkt man lager en historie ut ifra, men her handler det om å finne historiene først, og så lage produkter av det etterpå, sier Grønli, og legger til:

– Målet er å finne noe som kan berøre folk, og RISS legger til rette for at aktørene kan lage noe handfast av det.

UREDD-rådgiveren slår fast at RISS-verktøyet er designet for å unngå at sluttresultatet etter 18 måneder «bare» blir mange gode ideer.

– Det at vi snur prosessen fra det som er vanlig, sikrer at vi ikke bare sitter igjen med en haug gode ideer – vi skal ha et salgbart produkt ut av dette. Hele prosessen er styrt mot en avslutning der handfaste produkter skal testes på folk, sier Grønli, og får støtte fra Håkon Fredriksen:

– Nettopp dette bidrar forhåpentligvis til at prosjektet blir meningsfylt.



Rådgiver Asbjørn Grønli fra UREDD og Karin Åsbø fra Slettneset steinovnsbakeri.



– Skal vi få til noe, må vi gjøre det sammen

Svinvik Gard og Slettneset steinovnsbakeri er to av bedriftene som deltar i Innvenos RISS-prosjekt.

Tore Svinvik fra Svinvik Gard forteller at han har stor tro på at de vil få noe nyttig ut av prosessen de nå akkurat har startet på.

– Absolutt, jeg tror dette kan bli veldig bra, sier han, og får støtte av Karin Åsbø fra Slettneset steinovnsbakeri.

– Skal vi få til noe, må vi gjøre det sammen. Det sitter så mange flinke folk rundt omkring, som hver for seg har litt for små markeder. Klarer vi å samle oss og forene krefter gjennom samarbeid, har jeg virkelig tro på at vi kan få til noe bra, sier hun.

Åsbø synes måten RISS tar for seg prosessen fra historie til produkt på, er svært spennende.

– Det er en helt ny måte å jobbe med reiseliv på. Vi starter fra en helt annen side enn det som er vanlig - nemlig med hva vi har som er spesielt, i stedet for med produktet i seg selv.

Svinvik sier seg enig.

– Vi må tenke på denne måten her på bygda. Det finnes gode konsepter rundt omkring i hele Norge, så vi må finne det som er unikt for akkurat oss, sier han.



Karin Åsbø (t.v.) fra Slettneset steinovnsbakeri og Kristina og Tore Svinvik fra Svinvik Gard har stor tro på RISS-prosjektet etter den første av seks workshoper.



Lornts Øystein Tønne (f.v.) og Audun Støren fra UREDD, her sammen med Håkon Fredriksen (t.h.) fra prosjekteier Innveno AS.



En konsentrert gjeng da deltakerbedriftene ble bedt om å utforme et mål for reiselivssatsingen i regionen.



Nina Torvik fra Opp og Ut gir sine stemmer til de målformuleringene hun mener er best.



Solveig Haglund (t.v.) fra Oppistua Øye, Tore Sannes fra Dreyerstua gard, Iren Sæterbø fra Innveno og Asbjørn Grønli fra UREDD.



Fellesbilde fra første workshop i RISS-prosjektet (Foto: Asbjørn Grønli, UREDD AS).

Ingressfoto: Ole Georg Øye fra Thon Hotel Surnadal presenterer en utvalgt reiselivsdestinasjon, som han mener kan gi inspirasjon for det videre arbeidet med prosjektet.



Innveno AS er medlem av Trollheimsporten.