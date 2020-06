Vil skape næringsmiljø og arbeidsplasser i T-Komp-bygget

Ingressfoto: – Vi har de fineste kontorene i Rindal her, og 5-6 av dem er fortsatt ledige, sier Karstein Mauset i T-Komponent Bygg AS.



Like før jul ble det klart at KM Service, Foss Eiendom og AMK Eiendom kjøpte T-Komponent Bygg AS fra Rindal kommune. På onsdagens møte i Rindal Næringsforum fikk medlemmene både informasjon om selskapet og en omvisning i det 10 mål store bygget.

Karstein Mauset, som både er medeier og står for den daglige driften av bygget, fortalte næringsforumsmedlemmene at drømmen er å skape flere arbeidsplasser til bygda, og at de allerede på kort sikt ønsker å skape et godt næringsmiljø.

Selskapet har i dag i overkant av 30 leieavtaler, og 15-20 av disse er nye siden de nye eierne tok over i desember.

Majoriteten av kontraktene gjelder privat lagring, som blant annet vinterlagring av bobiler og andre kjøretøy, men også kontorene er i ferd med å fylles opp.

– Vi har de fineste kontorene i Rindal her, og 5-6 av dem er fortsatt ledige, så her er det muligheter, sier Mauset, og legger til:

– Både private og de som trenger næringseiendom er hjertelig velkomne hit. Vi kan tilby det meste av lagring her.

Styreleder i T-Komponent Bygg AS, Håkon Fredriksen, sier at lokalene i bygget er egnet for bortimot alt, og at de ulike delene kan tilpasses potensielle kunders behov.

– Vi er interesserte i å finne gode løsninger for folk, og er ute etter flere leietakere - gjerne store, sier han.

Fredriksen roser jobben Mauset har gjort med å få inn nye leietakere, samtidig som han er klar på at selskapet fortsatt er avhengige av både å få ned kostnadene og øke inntektene.



Godt oppmøte under Rindal Næringsforums første medlemsmøte siden restriksjonene utløst av koronapandemien.



Utfordret Rindal kommune

Kvanne Industrier AS (KIAS) var, gjennom datterselskapet AMK Eiendom, en av aktørene bak kjøpet av T-Komp-bygget. Grim Røen sier at bakgrunnen, for deres del, var både prisen, og et behov for større plass.

– På sikt har vi planer om å flytte maskiner hit. Vi har nærmest vokst oss ut av våre eksisterende lokaler, og hadde vi vært fornuftige, hadde vi solgt der og flyttet hele produksjonen hit. Men så fornuftige er vi nok ikke, smiler han, og fortsetter:

– Vi har vært i samtaler med noen store aktører om leie av arealer i bygget, men alt ble satt litt i revers på grunn av koronapandemien. Så på kort sikt blir det nok mye bobillagring og lignende, mens vi på lang sikt helst bør få inn en stor aktør.

Røen utfordret Rindal kommune til å lage en smørbrødliste med grunner til at bedrifter skal flytte virksomheten sin til Rindal, noe næringskonsulent Grete Elshaug lovet ham.

– Næringslivet i dalføret, både i Rindal og Surnadal, har et svært godt ord på seg. Derfor er det viktig at Rindal kommune sier mer "Ja" enn "Nei", for å skape aktivitet og samarbeid. Vi har et fantastisk utgangspunkt med det næringslivet vi har, sier Røen.

Leder Tom Godtland i Rindal Næringsforum understreket også viktigheten av både det å få nye bedrifter til kommunen, samt å utvikle de eksisterende.

– Det er en gryende optimisme i næringslivet her, og vi vet at det er bedrifter som vurderer å etablere seg hos oss. Da skal vi være framme i skoen og foredle gode ideer fra både potensielle og eksisterende rindalsbedrifter.



Karstein Mauset ber potensielle leietakere ta kontakt. Her orienterer han næringskonsulent Grete Elshaug, ordfører Vibeke Langli, leder i Rindal IL og Rindal Næringsforum, Tom Godtland, og Eli Solvik om nå-situasjonen i bygget.



Mye på gang

Karstein Mauset forteller at drømmen for T-Komponent Bygg AS, vil være å skape arbeidsplasser og et levende miljø i bygget. Han sier han ofte får spørsmål om bygget "fortsatt" står tomt.

– For å gjøre det klart, så står det slett ikke tomt, og det har det heller ikke gjort, sier han, og viser til at både Miljø VVS og MerBygg har flyttet inn - noe flunkende nye skilt på framsida viser.

Også Elshaug Renhold og Bodil Korshamns Ullkorga AS har tilhold i bygget, mens Fotograf Mari Næss Bolme, som måtte flytte ut fra sitt gamle studio i sentrum på grunn av brann, flytter inn 1. juli. I tillegg skal Hercules Strongman Team innrede nytt treningsrom i T-Komp-bygget.

– Det er mye på gang, og det er vi glade for. Samtidig håper vi på sikt at noen vil holde på med produksjon her, så er det noen som trenger større plass er det bare å ta kontakt, sier Mauset.

Han forteller at det bare tok noen få timer fra han ble spurt om han var interessert i å være med på å kjøpe T-Komponent Bygg AS, til kjøpet var gjennomført.

– Man må bare satse, det kan jo gå knallgodt og, smiler han.

På møtet i Rindal Næringsforum informerte ordfører Vibeke Langli om at Rindal kommune har fått tildelt 930 100 kroner i ekstra midler til det kommunale næringsfondet. Midlene, som er en del av den statlige Krisepakke 3, skal etter planen deles ut til bedriftene allerede før fellesferien.

– Vi vil jobbe på spreng for å få det til, slik at bedriftene får pengene så fort som mulig, sier Langli, og forteller at kommunen fikk vite om tildelinga tirsdag kveld.

Den første biten med informasjon om søknadsprosessen ligger allerede ute på Trollheimsporten.

– Det blir en prosess i høygir, for vi skal ikke sitte på pengene lenger enn høyst nødvendig, supplerer næringskonsulent Grete Elshaug.



Tom Godtland, Vibeke Langli og Grete Elshaug hadde god grunn til å smile etter at Rindal kommune denne uka ble tildelt en snau million kroner ekstra til det kommunale næringsfondet.



Her skal Hercules Strongman Team innrede nytt treningsrom.