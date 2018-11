Vil kjempe for Mattilsynets kontor i Surnadal

Bildet over: Lilly Gunn Nyheim, Oddvar Mikkelsen, Hans Kristian Gaarden, Jenny Klinge, Ola T Heggem og Ivar Betten.

Avvikling om to år

Hans Kristian Gaarden er avdelingssjef i Mattilsynet for Nordmøre og Romsdal. Mandag var han i Surnadal for å orientere om at Mattilsynet har besluttet å avvikle sitt kontorsted i Surnadal. Avviklingen skal skje med virkning fra 1. januar 2021, altså om to år. Ingen ansatte mister jobben, men de overflyttes til kontoret i Kristiansund. Det er i dag fire ansatte med kontorsted i Surnadal og åtte i Kristiansund.

Avdelingssjefen begrunner avgjørelsen med store effektiviseringskutt innenfor Mattilsynet, som i denne omgang berører alle regioner i Mattilsynet unntatt Oslo. I region Midt er det kontorene i Kolvereid og Surnadal som legges ned.



Mattilsynet vil ha større kontorsteder

Gaarden viste ellers til den generelle begrunnelsen fra sentralt hold, der det blant annet vises til at det er bedre marked for rekruttering av arbeidskraft og bedre grunnlag for et godt fagmiljø på større steder, som Kristiansund. Han forklarte at Mattilsynet har store driftsutgifter på hvert kontorsted, som husleie og strøm, og det er vanskelig å få de tildelte midlene til å strekke til.

Han understreket at det er statlige føringer som ligger bak avgjørelsen. Beslutningen om avvikling av kontorstedet i Surnadal er ikke er tatt lokalt eller regionalt, og det er ingen i Kristiansund som har ønsket å legge ned kontoret i Surnadal. Det er Mattilsynet sentralt som ønsker større kontorsteder, i tråd med retningslinjene for statlig tjenesteproduksjon.

Mattilsynets arbeid vil fortsatt være ute i distriktene, selv om kontorstedet flyttes. Gaarden sier at man enda ikke har alle løsninger på plass for hvordan arbeidet skal fungere etter at kontorstedet i Surnadal er nedlagt, men at man må se på ulike effektiviseringstiltak. Det er også grunnen til at man skal bruke to år på prosessen.

- Vi har et godt håp om at vi skal finne fram til gode løsninger sammen med de ansatte,sa han.



Kom som et sjokk

Ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) varsler kamp mot nedleggelsen. Hun ble informert om dette i en epost for noen uker siden, og da var beslutningen allerede tatt.

- Dette kom som et sjokk på oss. Vi har ikke hatt noen mulighet til å påvirke avgjørelsen, sier hun.

Ordføreren setter spørsmålstegn ved argumentasjonen som er listet opp for beslutningen. Hun er overhodet ikke enig i at det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft i Surnadal, eller på Indre Nordmøre ellers. Hun minnet også om at mer transport ikke er miljøvennlig.



Bred støtte

Surnadalsordføreren får bred støtte fra lokale politikere og andre interessegrupper.

På møtet mandag deltok stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), ordfører i Rindal Ola T Heggem (Sp), kommunestyrerepresentant i Surnadal og restauranteier Tor Rune Halset (H), kommunestyrerepresentant i Surnadal Nils Petter Tonning (Frp), kommunestyrerepresentant i Halsa Ivar Betten (Ap), leder i Møre og Romsdal bondelag Oddvar Mikkelsen og daglig leder i Halsa næringsforening Mari Westad.



Bekymret for kvaliteten på tilsynet

Oddvar Mikkelsen mener at politikerne nå må se på finansieringen av Mattilsynet.

- Alle partier må gå i seg selv om se hva de mener om dette, sa han.

- Mattilsynet blir bare viktigere og viktigere. Forbrukerne blir stadig mer opptatt av mattrygghet. Da er det viktig for de ansatte å være godt plassert og bli kjent med bøndene i sitt distrikt. Vi bønder må tenke på omdømmet vårt. Vi skal ha Mattilsynet over oss, for å følge med. Vi trenger oftere besøk av Mattilsynet, og vi trenger flinke folk i Matttilsynet. Jeg er også bekymret for kunnskapen om dyrehold hos folk som blir ansatt av Mattilsynet i Kristiansund.

Mikkelsen påpekte også at større avstand fra kontorsted til tilsynsobjektene fører til at mer av arbeidstida går med til kjøring. Med samme bemanning må dette nødvendigvis føre til mindre tilsyn, og kostnadene skal jo holdes nede. Han mener at der grenser for hvor mye man kan sentralisere med de avstandene vi har i Norge.

Selv synes han at Surnadal er en ganske så ideell plassering for Mattilsynet, og han kan ikke se at det har vært noen problemer med rekrutteringen så langt. Han er ikke bekymret for rekrutteringen til Mattilsynet, men han er bekymret for kvaliteten på tilsynet i framtida.

- Et godt og velfungerende Mattilsyn der vi er er avgjørende for et godt omdømme for oss i landbruket.

Det er bare å se på antall tilsynsobjekter, ikke minst når det gjelder dyrehold, mener han. Og Mattilsynet har ikke ansvar bare for landbruk, men også havbruk, foredling av mat, salg og servering av mat. Mikkelsen påpekte også at det finnes et godt fagmiljø på Skei, som ikke omfatter bare Mattilsynet, men ulike tjenester tilknyttet landbruket, Trollheimslab osv.



Dette er ikke veien å gå!

Jenny Klinge understreket at denne markeringen på tvers av politiske parti og kommuner signaliserer klart og tydelig at dette ikke er veien å gå.

- Når Mattilsynet skal kutte kostnader bør de ta fra sentrale ledd, i stedet for lokalt. Det er min oppfatning, sa hun.

- Vi roper et varsku om at dette ikke betyr effektivisering, men et kutt i tjenesteproduksjonen. Er det virkelig vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft i Surnadal? Vil man virkelig spare noe på å legge ned kontoret her? Det vil jo føre til at mye av arbeidsdagen for de ansatte går med til reising, og ikke den jobben de skal gjøre.

Det handler om store avstander på Indre Nordmøre. Klinge oppfordret til å markere sterk motstand mot nedleggelsen og fortsette kampen i tida framover.



Er dette miljøvennlig?

Ivar Betten har heller ikke opplevd problemer med rekrutteringen i distriktene. Han påpekte at det ikke produseres særlig mye mat i Kristiansund, og mente at det er bedre at Mattilsynet er til stede der maten produseres.

- Er det rett at de ansatte fra Surnadal skal bli dagpendlere til Kristiansund? Og er det miljøvennlig? spurte han.



Godt å ha Mattilsynet nær seg

Tor Rune Halset driver restaurant i Surnadal og har et godt forhold til det lokale Mattilsynet.

- Jeg har sett på Mattilsynet som en samarbeidspartner, og ikke en trussel. Det er store krav som skal oppfylles. For oss som driver i serveringsbransjen er det godt å ha Mattilsynet nær seg.

Halset understreket at det er viktig å bevare kompetansearbeidsplassene på bygdene, og særlig kvinnelige arbeidsplasser. Arbeidsplassene er viktig for å bevare et lokalsamfunn.

- Vi må sette ned foten! sa han.



Provosert over argumentasjonen

Ola T Heggem kjenner godt til Mattilsynet fra jobben som statssekretær i landbruksdepartementet for noen år siden. Han blir provosert av avgjørelsen som er tatt for det lokale kontoret, mest på grunn av argumentasjonen som Mattilsynet legger fram.

Rindalsordføreren er opptatt av tjenestetilbudet, og vil ikke akseptere at distriktsarbeidsplasser legges ned og flyttes til byene. Han kjøper heller ikke argumentasjonen om at det er vanskelig å rekruttere kompetent arbeidskraft i distriktene.



Behovet er jo her

Nils Petter Tonning er også helt imot at arbeidsplassene blir lagt ned i Surnadal.

- Det er et stort omfang av arbeidsoppgaver, så vi trenger den tettheten vi har. Behovet er jo her, sa han.



Lokalkunnskapen er utrolig viktig

Mari Westad påpekte at lokalkunnskapen er utrolig viktig, også i Mattilsynet. Det er en mye lavere terskel for å ta kontakt og spørre om råd når man kjenner de som jobber der, eller kan stikke innom kontoret.



De ansatte ønsker ikke å flytte

Oddbjørn Heggem fra Mattilsynet i Surnadal er skuffet, men ikke overrasket, over at kontorstedet legges ned. Han tror ikke at det er særlig aktuelt for noen av de ansatte ved kontoret Surnadal å begynne å jobbe i Kristiansund.



Mattilsynets kontor i Surnadal betjener hovedsaklig Indre Nordmøre med Surnadal, Rindal, Halsa, Sunndal og Tingvoll. I dette området har Mattilsynet ansvaret for ca 400 tilsynsobjekter innenfor næringsmiddelbransjen, samt mer enn 500 gårdsbruk med dyrehold.



Vi vil kjempe og vi vil vinne!

Det er en politisk og interessemessig bred gruppe på Indre Nordmøre som vil stå sammen i denne kampen. Ordfører Lilly Gunn Nyheim sier at hun regner med at dette er en avgjørelse som kan endres.

- Vi er uenige i måten dette er gjort på. Argumentene som er brukt holder ikke mål. Å fjerne fire arbeidsplasser i Surnadal er en avgjørelse som vi ikke finner oss i. Vi mobiliserer nå sterkt for bevare disse arbeidsplassene. Vi vil kjempe, og vi vil vinne! sier hun.