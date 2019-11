Vil ha flere lokale eiere

Ingressfoto: Administrerende banksjef Allan Troelsen og administrasjonsleder Karina Wigum i Surnadal Sparebank.



Mandag starter tegnings- og bestillingsperioden for nye egenkapitalbevis, og i 14 dager, fram til 18. november, er det åpent for å tegne seg for bevisene – som har en utsalgspris på 105 kroner stykket.

Allerede før tegnings- og bestillingsperioden er i gang, opplever banksjef Allan Troelsen og administrasjonsleder Karina Wigum stor pågang.

– Vi får mange henvendelser hver eneste dag, fra folk som er interesserte i å tegne seg for egenkapitalbevis, forteller Troelsen, og fortsetter:

– Gjennom denne emisjonen, og de nye egenkapitalbevisene som utstedes, får folk mulighet til å eie en liten bit av en attraktiv, lokal institusjon. Vi har et sterkt ønske om å ha flest mulig eiere, og ønsker å legge til rette for at alle som ønsker det får tegne seg for egenkapitalbevis i løpet av tegningsperioden.

Troelsen og Wigum har full forståelse for at prosessen rundt emisjon, tegningsrett og utstedelse av egenkapitalbevis kan virke komplisert.

De to understreker derfor bakgrunnen for emisjonen, der egenkapitalbevisene som blir utstedt vil øke bankens egenkapital med mellom 52,5 og 73,5 millioner kroner.

– Surnadal Sparebank har 2-3 ganger større vekst enn det normale innen bankbransjen, og veksten gjør at myndighetene stiller større krav til egenkapital, sier Troelsen, mens Wigum legger til:

– Vi har mange lokale eiere, og ønsker oss flere.

– Ja, dette er noe for folk flest, og det er ikke noe minimumsbeløp – så i prinsippet kan folk tegne seg for ett egenkapitalbevis, som koster 105 kroner, sier banksjef Troelsen, som roser de ansatte for veksten banken har hatt.

– Hovedgrunnen til veksten er at vi får flere og flere kunder, og vi har en kundetilfredshet på 95 prosent. Det skyldes den gode jobben våre 38 ansatte gjør i det daglige, både når det gjelder tilgjengelighet, rådgiving, måten vi snakker til folk på og det at vi ser helheten i folks økonomi.



Markedspris 113 kroner - utsalgspris i emisjon: 105 kroner

Han understreker at det ikke bare er under tegningsperioden folk kan kjøpe egenkapitalbevis.

– Gjennom Oslo Børs sin Merkur Market kan hvem som helst kjøpe egenkapitalbevis når som helst, og i snitt blir det omsatt egenkapitalbevis hver andre eller tredje dag, sier Troelsen.

Torsdag 31. oktober var markedsprisen på et egenkapitalbevis 113 kroner, mens de under emisjonen altså har en utsalgspris på 105 kroner.

– Siden vi ble egenkapitalbevisbank i 2016, har vi heldigvis kunnet gi eierne våre gode utbytter, og vi jobber hardt for å fortsette den gode utviklinga. Rapporten etter tredje kvartal i 2019 viser at vi allerede da nesten hadde passert rekordresultatet fra 2018, så det ser bra ut for fortsettelsen også, sier Troelsen.

Selv om banken har satt ny resultatrekord sju år på rad, forteller Troelsen at banken faktisk har færre årsverk i dag enn i 2012.

– Vi jobber mye med hvordan vi kan bli mer effektive og hvordan vi kan samhandle på en best mulig måte, samtidig som vi opprettholder det gode tilbudet til kundene våre, sier banksjefen.



Banksjef i Surnadal Sparebank, Allan Troelsen, roser de ansatte, som han mener er nøkkelen til bankens sterke vekst de siste årene.



Eksisterende eiere har fortrinnsrett

I løpet av tegnings- og bestillingsperioden kan alle som ønsker det tegne seg for kjøp av egenkapitalbevis. Likevel er det slik at de som allerede er eiere, har fortrinnsrett. Dette er fordi emisjonen som skal gjennomføres er en såkalt fortrinnsrettemisjon.

– Vi har 1 315 345 egenkapitalbevis per i dag, og det utstedes 700 000 nye. Det betyr at hvis alle eksisterende eiere, som har tegningsrett, benytter seg av denne, blir det ikke egenkapitalbevis igjen til nye eiere, sier Troelsen, som skynder seg å legge til:

– Det ville vi i så fall syntes var synd, og det skjer normalt heller ikke.

Banksjefen oppfordrer alle som har tegningsrett, men som ikke har planer om å benytte seg av den, om å selge den. Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye egenkapitalbevis i banken, eller er solgt innen utløpet av tegningsperioden, vil nemlig være uten verdi – og bortfalle uten kompensasjon.

– Derfor er det bedre at de eksisterende eierne som vet at de ikke har tenkt å bruke tegningsretten til å kjøpe nye egenkapitalbevis, selger tegningsretten, sier han, og fortsetter:

– For folk som ikke er eiere fra før, men som gjerne vil tegne egenkapitalbevis, er det å kjøpe tegningsrett fra eksisterende eiere en sikker måte å få kjøpt seg inn på.



Garantert emisjon

Tidlig i 2018 ble det gjennomført emisjon på 75 millioner kroner. Den gangen var pågangen så stor at ikke alle fikk tilslaget på like mange egenkapitalbevis som de tegnet seg for.

De gode resultatene til banken gjør det nærliggende å tro at det vil bli stor pågang også denne gangen. Troelsen forteller at uansett hvor mange egenkapitalbevis folk tegner seg for, er 700 000 det maksimale antallet som utstedes.

– Skulle det bli tegnet mindre enn 500 000, har et garantikonsortium garantert for at de kjøper det som står igjen opp til 500 000 – som utgjør 52,5 millioner kroner. Blir det overtegning, altså at det blir lagt inn ønske om flere enn 700 000 egenkapitalbevis, får dessverre ikke alle kjøpt så mye som de ønsker.

Skulle det skje vil eksisterende eiere først få kjøpe det de har tegningsrett på, og er det egenkapitalbevis til overs etter dette, vil de eksisterende eierne tildeles egenkapitalbevis utover det de har tegningsrett på.

Er det fortsatt egenkapitalbevis til overs, vil de fordeles blant de som har lagt inn ønske om å kjøpe, men som ikke er eiere fra før.

– Det betyr at alle som er interesserte må tegne seg. Vi håper selvfølgelig på overtegning, samtidig som det er en balansegang – for vi ønsker jo at nye eiere skal komme seg inn, sier Troelsen.



Går spennende dager i møte

Banksjefen forteller at banken nå går veldig spennende dager i møte, og forteller at de vil gjøre det de kan for å legge til rette for folk som vil eie en liten bit av Surnadal Sparebank.

– Vi håper alle benytter seg av denne muligheten, og at de som virkelig vil ha også ser på mulighetene for å kjøpe seg tegningsrett fra eksisterende eiere, sier Troelsen.

Ved tegning av egenkapitalbevis kan alt gjøres elektronisk.

– All informasjon man trenger finnes på hjemmesidene våre, og man trenger bare personlige opplysninger og Bank-ID. Har man spørsmål er det bare å kontakte banken, sier Karina Wigum.

Surnadal Sparebank vil kommende uke holde informasjonsmøter om emisjonen, med møter i Kristiansund og Trondheim mandag og onsdag, før det blir møte i Surnadal torsdag 7. november.

Wigum og Troelsen oppfordrer alle interesserte til å komme på informasjonsmøtet, og håper mange ser det som attraktivt å bli medeier i banken.

– Det er stor interesse allerede, så jeg tror det blir bra trøkk, smiler Troelsen.



Surnadal Sparebank er medlem av Trollheimsporten.