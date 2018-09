Vil gjenreise ungdomsklubben

Våren 2017 ble bygget til ungdomsklubben i Surnadal revet. Ett og et halvt år senere er det flere som igjen etterspør både fritidsklubb og frivilligsentral i kommunen, blant annet politikere og pensjonistlaget, forteller kultursjef Husby. Håper er derfor å kunne etablere et nytt flerbrukshus med mange gode formål for både unge og eldre. En fritidsklubb og en frivilligsentral er et sted hvor ungdom kan møtes, og hvor eldre kan finne en god hjelper - men hvilket innhold skal klubben ha, spør hun.

- Vi tenker at det kan være fornuftig å ha frivilligsentral på dagtid, en ungdomsbase på ettermiddagstid og fritidsklubb noen kvelder i uka, sier Husby.

Hun har derfor med seg næringskonsulent Harald Bredesen og ungdomskonsulent Lars Sæther på et åpent møte om saken. Frivillige, lag og organisasjoner er spesielt inviterte, men kultursjefen understreker at det er et åpent møte hvor alle interesserte kan komme med sine innspill.

- Det er viktig at vi kommer i dialog med de som kan tenke seg å bruke det, sier Husby.

Hun mener det er åpenbart at ungdommen ønsker seg et sted å møtes og peker på effekten den nylige oppgraderingen av plassen foran kulturhuset har hatt. I hele sommer har barn og unge møttes der for å henge sammen, og for å spille bordtennis og sjakk.

Snarlig oppstart

Husby avslører at kommunen har planer om å ta over et ledig lokale sentralt på Skei, men vil ikke fortelle mer - foreløpig. Hun opplyser samtidig at kulturavdelingen har fått midler til å kjøpe inn nye møbler til foajeen på kulturhuset, og at enkelte av møblene som står der i dag vil finne veien til ungdomsklubben.

Med lokaler og innredning på plass, samt gode hjelpere som kan fremskynde prosessen med oppussing og innflytting, gjenstår dermed et politisk vedtak i kommunestyret før ungdomsklubben blir en realitet.

- Vi har et håp om å kunne starte i alle fall fra januar, sier kultursjefen.

Har du gode innspill for hvordan Surnadals nye fritidsklubb bør være? Møt opp på kulturhuset tirsdag 11. september kl. 19.