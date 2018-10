Vil du bidra til bedre mobildekning i Rindal?

For å få en best mulig oversikt over hvor i bygda det er manglende eller svak mobildekning, ber vi om tilbakemelding fra innbyggere, hytteeiere og andre som ferdes i Rindal.

Du svarer ved å fylle ut skjemaet på denne linken, og sender det inn elektronisk innen 10.11.2018.

Takk for at du bidrar til kartlegginga!