Vikariat daglig leder og redaktør

Nettstedet trollheimsporten.no hører hjemme i Rindal på Nordmøre. Portalen, som kom på lufta i 2000, var et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv, foreningsliv og Rindal kommune. Trollheimsporten ble fra 2006 organisert som et aksjeselskap og utvidet i 2010 dekningsområdet til også å omfatte Surnadal. I dag har Trollheimsporten årlig over 5 millioner sidevisninger og består av to fulltids- og seks deltidsansatte.

Arbeidsbeskrivelse:

Daglig drift av selskapets virksomhet, inkludert administrasjon, økonomi og personalansvar

Drive oppsøkende journalistikk

Noe arbeidstid på kveld og helg må påregnes

Overordnet ansvar for nettstedets innhold i tråd med nettstedets profil

Kvalifikasjoner:

Gode datakunnskaper

God formidlingsevne

Interesse for foto og bilderedigering

En imøtekommende og profesjonell holdning

Evne til å jobbe selvstendig og strukturert

God kjennskap til distriktene i nærområdet med hovedvekt på Rindal og Surnadal

Relevant utdannelse på høyskolenivå og eventuell erfaring fra journalistfaget er ønskelig

Administrativ erfaring er ønskelig

Vi kan tilby:

En kreativ arbeidsplass i samarbeid med dyktige og erfarne medarbeidere

Variert arbeidshverdag

Fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor

Lønn etter avtale

Ønsker du ytterligere opplysninger om stillingen, kontakt daglig leder Eva S. Rønning. Telefon: 97 17 39 39 eller mail: eva@trollheimsporten.no

Søknad og CV sendes til: eva@trollheimsporten.no

Søknadsfrist 10. februar 2017