VIBO vant bedriftscupen

Bedriftscupen i lerdueskyting ble arrangert av Rindal JFF på skytebanen på Stampmyra i Romudstadbygda. Konkurransen gikk over to kvelder, og hele 13 lag deltok.

Tre lag skjøt seg til finalen tirsdag kveld, det var VIBO sitt lag og to av Rindalshytter sine fire lag. VIBO ledet ganske klart før finalen, men poengene ble nullstilt, slik at alle stilte med likt utgangspunkt i finalen.



De første fem finalistene. F.v. Kenneth Bjørnstad, Jostein Helgetun, Arnfinn Berdal, Tølløv Bjørnstad og Lars Sande.



Resten av finalistene. F.v. Marius Simonset, Arnfinn Berdal, Harald Nerland og Olaf Karlstrøm. Arnfinn Berdal skjøt to runder, siden en av deltakerne på Rindalslist sitt lag ikke hadde anleding til å være med denne kvelden.





Tilskuerne følger spent med på den siste finalerunden.



Nervepirrende finale

Spenningen var derfor til å ta og føle på da de siste skytterne var i aksjon, det var nok mange som kjente på adrenalinet. Alle finalistene skjøt 25 skudd hver, så 75 poeng var maks oppnåelig samlet på hvert lag i finalen. Det var mye bra skyting.

Til slutt var det laget fra VIBO som stakk av med seieren. De endte opp med 53 poeng, foran Rindalshytter 1 sine 52 poeng. Rindalshytter 4 skjøt 48 poeng i finalen.



Disse lagene var med:

VIBO

Kenneth Bjørnstad

Lars Sande

Tølløv Bjørnstad

RINDALSHYTTER 2

Rune Fosseide

Helge Møkkelgård

Sian Bolme

RINDALSLIST 1

Geir Nergård

Anton Holtan

Odd Rune Hoem

RINDALSHYTTER 4

Arnfinn Berdal

Jostein Helgetun

Jon Landsem

EL-CO

Kjell Svanem

Bård Ree

Eirik Mogset

RINDALSHYTTER 3

Lars Moe Løset

Frode Lånke

Lars Langli

RINDALS-TRE

Stein Olsvik

Lars Heggem

Kjell Eriksen

KJELL'S VVS

Ola Bakk

Frode Tiset

Magnus Engen Kvannli

RINDALSLIST 2

Morten Jonli

Roar Bolme

Jan Romundstad

POLARIS NORDMØRE

Odd Inge Kvernberg

Alf Ole Elshaug

Bjørn Moe

TØRSET MALERSERVICE

Eirik Tørset

Sunniva Sørvik Grimsmo

John EgilTørset

MURERMESTER SKJØLSVOLD

Lasse Skjølsvold

Vidar Svinsås

Ronny Aasen

RINDALSHYTTER 1

Olaf Karlstrøm

Marius Simonset

Harald Nerland



Vinnerlaget fra VIBO. Tølløv Bjørnstad, Lars Sande og Kenneth Bjørnstad.





Fornøyde arrangører fra Rindal JFF. Magne Gåsvand, Ole Smevoll og Jon Ola Romundstad.



Gjentas neste år

Arrangementskomiteen i Rindal JFF var svært godt fornøyd med oppslutningen, og det er allerede bestemt at det blir ny bedriftscup nesten år. Etter stemningen å dømme tror vi at mange av årets deltakere kommer til å stille opp på nytt da.



Leier ut til sosiale arrangementer

Bedrifter kan gjerne leie anlegget på Stampmyra for trening og sosiale arrangementer. Det er langt ned en enorm dugnadsinnsats i det flotte anlegget på Stampmyra, og det fortjener å bli brukt. Både Rindal sparebank og KRET har leid banen for sosiale kvelder med sine ansatte. (KRET er en felles forkortelse som omfatter bedriftsnaboenen Kjells VVS, Rindals-Tre, AS Elektro og Tørset Malerservice)



Alle kan bli med på trening

Rindal JFF fortsetter med treninger en stund utover høsten. Det er trening på lerduebanen hver tirsdag og torsdag kl 18. På torsdagskveldene er det også mulighet for å bruke elgbanen.

Disse treningene er åpne for alle. Det er altså ikke nødvendig å være medlem i Rindal JFF for å prøve seg på lerdueskyting.



Du kan lese mer på Rindal JFF sin facebookside.

Rindal JFF er medlem av Trollheimsporten.