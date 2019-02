Vibeke Langli er Senterpartiets ordførerkandidat

Arild Haugen, som er leder i Rindal Senterparti, er veldig glad for at Vibeke Langli har sagt ja til å være partiets ordførerkandidat.

- Vibeke har bred erfaring og er godt kvalifisert for jobben som ordfører, sier han.



Allsidig bakgrunn

Vibeke Langli er 45 år gammel, hun er gift og har to sønner på 11 og 14 år. Hun har en allsidig utdannings- og yrkesbakgrunn, og også litt politisk erfaring fra tidligere.

Hun har vært bort fra politikken i Rindal i noen år, men hun satt i kommunestyret i perioden 2003 - 2007. For en del år siden var hun også leder i styret i Rindal senterparti. Hun er utdannet bedriftsøkonom og har i tillegg en cand. mag.-grad innen sosiologi og statsvitenskap.

Hun startet sin arbeidskarriere som vikar på landbrukssenteret i Rindal i studietiden, og fikk jobben som butikksjef i 1999, da landbrukssenteret startet Spar-Mat butikk i bygget som nå er Bunnpris. Senere ble hun daglig leder på landbrukssenteret, og var med på omstruktureringen da landbrukssentreret (nå RBL) ble AS.

Fra 2008 var hun næringskonsulent i Rindal kommune i en kort periode, før hun ble ansatt i Surnadal Sparebank, blant annet som it-ansvarlig. I 2012 kom hun tilbake til Rindal kommune som økonomikonsulent, og ble etter hvert stabsleder i kommunen. For to år siden gikk hun over til nåværende stilling som økonomisjef hos Trollheim AS.



Vil jobbe for at Rindal fortsatt skal være en bra plass å bo

Arild Haugen forteller at ordfører Ola T Heggem har anbefalt Vibeke Langli som sin mulige etterfølger i ordførerstolen. Haugen setter også pris på å kunne presentere en ordførerkandidat med yrkeserfaring både fra privat næringsliv og offentlig sektor, i tillegg til politisk erfaring. Det er en stor fordel, mener han.

Langli forteller at selv om hun har vært borte fra politikken en stund er hun generelt samfunnsengasjert. Hun synes det blir litt rart å gå inn i en ny politisk periode uten Ola T Heggem ved roret, men hun er klar for jobben.

- Jeg synes at Rindal er en veldig bra plass å bo, og jeg vil jobbe for at det fortsatt skal være slik. Nå er kommunereformen og regionreformen ferdig, og da får vi ro til å jobbe i Rindal, sier hun.

Rindal kommune har nå en stor jobb foran seg med planlegging av nye Rindal helsetun. Langli mener det blir viktig å bruke god tid på denne prosessen, slik at resultatet blir som man ønsker.



Arild Haugen er glad for at Vibeke Langli har sagt ja til å være Senterpartiets ordførerkandidat.



Målet er å gjøre det bedre enn forrige gang

Rindal Senterparti skal nå i gang med å utarbeide partiprogram til valget. Ved forrige valg gikk partiet ned fra 10 til 7 representanter i kommunestyret. Arild Haugen og Vibeke Langli mener dette skyldes en del upopulære tiltak som måtte fattes i den perioden, blant annet nedleggelse av en grendaskole og innføring av eiendomsskatt. Selv om disse tiltakene virket uunngåelige var det nok naturlig at det gikk ut over det partiet som satt med rent flertall i kommunestyret, og ga utslag ved det påfølgende valget.

- Målet er å gjøre det bedre ved dette valget enn det forrige, sier Arild Haugen.