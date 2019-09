Vi trenger bøssebærere!

Inntekten fra årets TV-aksjon går til CARE, som vil skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Dette kan du lese mer om på TV-aksjonens hjemmeside; blimed.no.



Sanitetskvinnene er med som bøssebærere

Elinor Bolme forteller at alle de fire sanitetsforeningene i Surnadal stiller med bøssebærere under TV-aksjonen. Norske Kvinners Sanitetsforening har inngått et landsdekkene samarbeid med CARE om dette. CARE er en stiftelse, og har ikke medlemmer. Derfor vil sanitetskvinner over hele landet gå med bøsse på aksjonsdagen.

Årets tema i for TV-aksjonen er svært relevant for sanitetsforeningens arbeid. NKS også jobber internasjonalt for kvinners muligheter og rettigheter, blant annet gjennom et mangeårig og omfattende prosjekt i Etiopia.



Meld deg som bøssebærer!

Anne Lise With Wullum, som er koordinator for TV-aksjonen i Surnadal kommune, forteller at kommune tidligere har satt opp lister over bøssebærere i hele kommunen og send ut brev til disse. Nå har kommunen fått beskjed fra TV-aksjonen om at de skal gjøre det på en annen måte, ved å verve frivillige bøssebærere. Det trengs mange flere bøssebærere, i tillegg til sanitetsforeningenes medlemmer.



Alle som har lyst til å bidra kan registrere seg på nettsida blimed.no. Dersom man ikke er fortrolig med å registrere seg på nett kan man i stedet melde seg på servicetorget i kommunen, enten ved å ringe eller komme innom.

Når man registrerer seg som bøssebærer blir man registrert for tre år. Men det betyr ikke at man må stille som bøssebærer hvert år. For hver gang får man en e-post med spørsmål om man stiller opp, og kan svare ja eller nei.

Anne Lise With Wullum håper og tror at mange melder seg som bøssebærere.

- Surnadalingene er jo så spreke og flinke til å gå på tur, smiler hun.



Eva Garte Østbø og Olav Bergheim fra voksenopplæring og integrering, Elinor Bolme fra sanitetsforeninga, Liv Dalsegg fra Surnadal Sparebank og Anne Lise With Wullum fra Surnadal kommune oppfordrer folk om å melde seg som bøssebærere 20. oktober.



Starter allerede nå med "Innsats for andre"

Flere elever fra 10. trinn ved Surnadal ungdomsskole deltar i TV-aksjonen gjennom valgfaget "Innsats for andre". Elevene har selv valgt hvilket godt formål de vil støtte. Mandag startet de innsamlingen av penger ved å selge bakels på Extra, Kiwi og Rema.



Mathea Lysø, Kaja Sofie Kvande og Ingrid Gabriella Grimsmo er klare for å steke bakels til inntekt for TV-aksjonen på Kiwi. De har hatt "Innsats for andre" som valgfag tidligere også, og synes at det er fint å kunne bidra til TV-aksjonen i år.



Næringslivet kan bidra

Surnadal Sparebank er tellebank under TV-aksjonen, og dekker kostnadene med opptellingen på aksjonsdagen.



Anne Lise With Wullum minner om at næringslivet kan bidra på mange måter til TV-aksjonen, blant annet gjennom "Konsepter med mening". Det kan du lese mer om på blimed.no.



Annonse:

Tirsdag 15. oktober kl 18 - 21 blir det internasjonal bygdekveld i Surnadal Kulturhus, Storstuå.



- Gratis inngang.

- Gratis mat - Mat fra flere land.

- Loddsalg til inntekt for TV-aksjonen.



Internasjonal kulturkveld i Storstuå

Torsdag 15. oktober blir det internasjonal bygdekveld i Storstuå. Voksenopplæringa og integreringa i Surnadal er med på dette arrangementet, og det er mange flere som stiller opp for en god sak. Koret VOX og elver fra kulturskolen deltar. Det blir også dansenummer med flyktninger, og intervju med flyktninger om deres historie.

Kulturskulen er positive og trofaste bidragsytere til Internasjonal bygdekveld. De stiller med tre band. Det er Echo, No Name og DeSign. Hannah Sjøflot Bremer skal synge, og det blir en opptreden med Dansekompaniet KIN.

Dreamfarm Studios tar seg av lys og lyd.

Bygdekvinnelaget blir med og serverer mat, sammen med voksenopplæring og integrering. Så det blir servert både norsk mat og mat fra andre nasjoner.

Inngang og mat er gratis på dette arrangementet, så TV-aksjonskomiteen håper at folk kjøper MYE lodd.

Anne Lise With Wullum sier at hun har tro på at internasjonal bygdekveld vil bli en årlig tradisjon.