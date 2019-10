Vi treng mange fleire bøsseberarar!

- Etter at TV-aksjonen har bedt oss om å kun oppfordre folk til å melde seg som bøsseberarar via nettsida for TV-aksjonen reknar vi ikkje med full bøsseberardekning dei første åra. Det er 100% frivillig å velge å gå med bøsse for TV-aksjonen, men det er ikkje sikkert at alle har fått med seg dette med at kommunen ikkje lenger sender ut brev og sett opp folk, seier Anne Lise With Wullum, som er koordinator NRK TV-aksjonen i Surnadal.

- I år risikerer vi difor at mange grender ikkje får besøk av bøsseberarar, og det er synd. For dei som ikkje ønskjer å registrere seg digitalt, men vil gjere ein innsats og gå 1.5-2 timar med bøsse, er det framleis muleg å komme eller ringe for å skrive seg på bøsseberarliste i Servicetorget på kommunehuset.

Slik er status for bøssebering i Surnadal kommune no:

Full dekning: Åsbø-Kårvatn, Telstadvegen-Rindalsgrensa begge sider, Trudvang-Torvik -her har vi aktive medlemmar i Sanitetsforeningar som har mobilisert godt, Stormyra 1-2 og Svartvassområdet er og dekt opp.

Det er størst behov i Nedre Surnadal, Stangvik og Bøfjord/Bæverfjord krins.

INGEN har meldt seg som bøsseberarar her:

Øye bru-Sylte

Berset – Heggset-Glærum kai-Bøvra

Glærum kai – Hamnes

Sletta-Settemsdal

Bøfjord-Kallset-Bøklepp

Aaskard-Bele-Flessen

Hakstad-Øygarden-Gjerdahaugen

Øye bru-Røssmoen

Institusjonane

Nordmøre Folkehøgskule

Grimsmo-Modalane

Storsvingteigen-Korkvn-Benvn

Galtmettet-Østbødalen

Pestutrøa-Søyset-Kvanne-Kråkhammaren

Grønneset-Stangvik-Brøskehagan



Det aller beste er om folk registrerer seg via www.blimed.no, så kjem dei og hentar bøsse i servicetorget frå ons 16. okt –fre 18. okt mellom kl. 09-17.

Sjølve bøsseberinga skjer mellom kl. 15-17, søndag 20. oktober med bøsse-innlevering i Surnadal sparebank mellom kl. 16-18.

Bildet: Eva Garte Østbø og Olav Bergheim fra voksenopplæring og integrering, Elinor Bolme fra sanitetsforeninga, Liv Dalsegg fra Surnadal Sparebank og Anne Lise With Wullum fra Surnadal kommune oppfordrer folk om å melde seg som bøssebærere 20. oktober.