VI TO (er ikke Romeo og Julius)

Forrige gang de reiste på turné var det med stor suksess og fullsatte saler over hele landet, og nå har altså de to gitarkameratene funnet sammen igjen, og er klare med både nye og gamle sanger.

Med kjente og ukjente gullfunn i hverandres skattekister, med varme og store doser humor byr de to på sine helt spesielle skråblikk på verden og på hverandre - med et årelangt vennskap i bunnen.

Igjen skal disse to folkekjære, men veldig ulike artistene vise oss hvorfor sangene deres passer så godt sammen, og hvorfor både sangene og sangerne er elsket av en hel nasjon.

De skal vise oss hvordan man, med bare to stemmer og to gitarer, skaper intens tilstedeværelse, trøkk, rungende latter og myke, magiske øyeblikk. Eggum & Sivertsen stortrives tydeligvis i hverandres selskap!

Sånne er gode å ha.

Hver gang vi møtes er det på´an igjen.

Og vi møtes på Surnadal kulturhus torsdag 17. oktober kl. 1900.

Velkommen!

Du får kjøpt billetter til konserten/showet på Surnadal kulturhus sin hjemmeside.

Foto: Paal Audestad