Vi tenner bål for landbruket

Surnadal Bondelag er opptatt av at landbruksnæringa skal ha rammevilkår for å utvikle seg videre og at vi får en landbrukspolitikk som gir fortsatt grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser i Surnadal.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer og venner av landbruket lokalt til å tenne et bål tirsdag 31. januar kl. 15.

Illustrasjonsfoto fra pixabay.com