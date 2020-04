Vi søker Maskinfører - Vinterdriftsoperatør



- Du er selvstendig, ansvarsbevisst, utadvendt og positiv med stå på vilje

- Du har, og behersker smart-telefon for registrering av dokumentasjon

- Erfaring fra bransjen er en fordel

- Opptatt av helse miljø og sikkerhet

- Mer fokusert på løsninger enn problemer

- Det er ønskelig att du er bosatt i Rindal - Orkland.

- Du har førerkort for bil og 50km/t traktor

- Arbeidsstedet vil være i Rindal, Orkland og omegn.

- Tiltredelse snarest



Vi kan tilby

- Konkurransedyktige betingelser

- Ordnede arbeidsforhold

- Trivelig og uformelt miljø

- Du vil inngå i team med dyktige kollegaer, med mulighet for egenutvikling

- Utmerket Pensjonsavtale

- Lønn etter kvalifikasjoner



Er dette noe for deg? Kontakt Olav Lillemo, tlf: 41471960 eller prosjektleder Silje Snurruås Berge, tlf: 41623817. CV med søknad sendes til olav@lw-entreprenor.no



Om arbeidsgiveren

LW Entreprenør AS ble etablert i 2011, og er en fremoverlent, solid og seriøs maskinentreprenør med base i Orkland Kommune. Bedriften omsatte i 2019 for over 15 millioner kroner og har ca. 15 ansatte pluss innleide aktører. Arbeidsområdet vårt er Trøndelag. Se gjerne web siden vår: www.lw-entreprenor.no