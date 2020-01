Vi setter verdensrekord i Vikersund!

Ingressfoto: Rindalinger på historisk grunn. Bergisel-bakken i Innsbruck. På tur med Dompen Reiser høsten 2019

– Dette blir vinterens store helg for alle som er ute etter å oppleve skisport på sitt aller beste og mest spektakulære, sier Bodil Tafjord og Ole Magne Ansnes. Ekteparet, bosatt på Grøa, arrangerer turer i inn- og utland og har Vikersund som ett av sine reisemål i 2020.

Turen til Vikersund går fra Sunndalsøra midt på dagen fredag 13. mars med Drammen som mål for dagen. Der sjekker reisefølget inn på hotellet Scandic Ambassadeur - et flott hotell midt i byen. Opp til Vikersundbakken er det bare en liten times kjøring med buss. Derfor er Drammen perfekt som base.

– Det er hopprenn klokken 1700 både lørdag og søndag. Da blir det også litt tid i Drammen begge dagene. Men: Vi skal være i bakken i god tid. Der skjer det mye før konkurransene. Både prøveomganger, konserter og ulik servering. Dette blir en folkefest. Tenk deg Marius Lindvik ned mot 250 meter, sier Bodil og Ole Magne – som gleder seg stort til denne turen. Ikke minst sistnevnte, som har vært lidenskapelig hoppentusiast siden han var liten.

– Ingen er over Lars Grini, sier Ole Magne og smiler. Grini var den første til å nå det magiske målet på 150 meter. Det skjedde i Oberstdorf i 1967.

Dompen Reiser har vært med-arrangør til VM på ski både i Falun og Seefeld i løpet av de siste fem årene. Komfort Reiser og Trollheimen Turbuss er samarbeidspartnere.

– Vi er et godt team. Ingenting stopper oss, sier Bodil – og refererer til turer rundt om i hele Europa siden 2006. Island og Østerrike, Skottland og Estland. Nederland og Ungarn.

– Ikke minst VM-turene har vært fantastiske. Jeg glemmer aldri lag-gullet til hoppguttene i VM i Falun. Da trodde jeg hele Sverige revnet. Makan til stemning. Og slik kan det godt bli i Vikersund i mars. Verdensrekord og en Lindvik som vinner Raw Air...

– Jeg har vært på utallige rockekonserter i midt liv. Men; ingenting slår et skikkelig hopprenn. Det må bare oppleves, sier Ole Magne.

Så; da håper Bodil og Ole Magne at mange blir med til hoppfesten i Vikersund. For 4700,- kroner har du hele helga. All transport tur-retur Sunndal (med et greit møtepunkt på Oppdal), billetter i bakken, middag første kvelden og hotell med frokost.

Dompen Reiser har også flere andre tilbud dette året. I slutten av juni går turen til Bodø og Kjerringøy. Den er utsolgt. Derfor blir det ny Bodø-tur fra 6. til 11. juli. Der er det ledige plasser. Og 26. juli går turen til England og Liverpool, til Wales og Lhandudno. Chester står også på programmet.

Det blir by og historie, utrolige Conwy Castle og Chester Cathedral, eksklusiv Beatles-tour og møte med en fotball-legende. Great Orme Tour i Lhandudno og hageparty på Hotel Tia i Liverpool. Opplev Penny Lane og Strawberry Fields.

– Vi har laget en eksklusiv tur gjennom våre kontakter. Dompen Reiser skal være det lille ekstra, sier Bodil og Ole Magne.

Om noe av dette er av interesse: Kontakt Bodil på telefon 90996685 eller Ole M på 97595148. Og; du kan skrive til bodil.tafjord@hotmail.com.



Glimt fra Vikersundbakken



Lystig gjeng på tur til VM i Seefeld sist vinter



Lhandudno i Wales. Vi besøker byen i juli 2020.



Bodil og Ole M på VM-arenaen i Seefeld vinteren 2019



Cavern Club i Liverpool. Dit skal vi sommeren 2020.



Robert Johansson skuer utover VM-bakken i Seefeld.

Tekst/foto: Dompen Reiser.