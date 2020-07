Vi minner om Sommerles.no!

Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie, og dermed øke lesekompetansen, i en periode der den vanligvis svekkes. Lesing er viktig både for videre læring, og for å stimulere fantasien. Å sette seg ned med en bok, og slappe helt av fra skjerm og mer fysisk krevende aktiviteter, kan gjøre godt for både små og store – og er en fin aktivitet om det ruskevær ute.

Med Sommerles.no håper vi flere vil synes at det er gøy å lese!

* Søk opp sommerles.no, lag profil sammen med barnet, og registrer så alt de leser i nevnte periode for å få poeng (XP).

* På Sommerles-sidene ligger en fortelling som er skrevet spesielt til kampanjen av Mari Moen Holsve. Denne kan både leses og lyttes til (lydfil).

* I tillegg til lesepoeng, kan barna også gjøre seg fortjent til digitale troféer og kule premier. Barna kan også løse oppgaver i tilknytning til fortellingen, skrive korte anmeldelser, fylle inn kodeord (disse finner man ved å besøke biblioteket, eller ved at noen i husstanden følger Rindal folkebibliotek på Facebook), og ved å lese minst tre bøker som alle er morsomme, romantiske spennende m.m., vil det gi flere poeng.

* Når de når level/nivå 10, 20 osv. har de gjort seg fortjent til premie. Disse hentes på biblioteket i åpningstiden. Vi har forståelse for at flere kanskje vil hente umiddelbart når de når disse nivåene, og kan møte stengt dør, men med koronasituasjonen og ferieavvikling er det redusert tilgjengelighet i sommer. Premiene venter her, og fra skolestart vil vi tro det blir enklere å hentet disse.

* Premier vi kan friste med:

Nivå 10: Armbånd, viskelær, klistremerker, nøkkelring, magnetbokmerke

Nivå 20: Spå, gympose

Nivå 30: Spesielle steiner, fossile haitenner, fossile amonitter, smykke

Nivå 40: MOT-kortstokk

Nivå 50: Kinobillett

(Barna kan selvfølgelig velge noe fra lavere nivå om de heller ønsker det)

Ta gjerne med barna til biblioteket for å finne lesestoff, men det de finner i egne hyller kan selvfølgelig også registreres.



Pr. dato har vi følgende åpningstider: Mandag og torsdag kl. 10-14, tirsdag kl. 16-19. F.o.m. 17. juli t.o.m. 9. august har vi feriestengt.

Sommerhilsen fra

Bodil på biblioteket i Rindal