Vet du hva denne bygningen har vært brukt til?

Gammelomformer'n

Bårdshaug omformerstasjon. Omformer’n. Gammelomformer’n. Den monumentale bygningen fra 1917 går under mange navn.

Har du lurt på hva som finnes bak portene? Fredag 7. august får du muligheten til å høre historien og bli med på en unik omvisning inne i en bygning som har vært avstengt for offentligheten siden den ble oppført.

Krigsminnet som ligger sentralt til på Orkanger har mye potensiale til å bli en viktig ressurs for lokalsamfunnet. Hvilket potensiale ligger i veggene? Møt opp og få innsikt i en bygning som “alle” har et forhold til, men som svært få vet noe særlig om.

Det er de to nyutdannede arkitektene Hilde Tysnes og Ola Hjelen fra NTNU som står for foredrag og omvisning på Gammelomformer’n. Før sommeren leverte de masteroppgaven “Omforming: Revitalisering og dokumentasjon av Bårdshaug Omformerstasjon”. Gjennom oppgaven har studentene tilbrakt mye tid inne i bygningen, utført grundige undersøkelser og fått oversikt over bygningens historiske utvikling. I tillegg har de utarbeidet anbefalinger til hvordan bygningen kan bli brukt videre og bli en ressurs for lokalsamfunnet.



Historisk bygning

Den gamle omformerstasjonen som ble oppført i 1917 forsynte Thamshavnbanen med kjørestrøm til lokomotivene.

Den ble det første målet da det ble sendt sabotører for å stoppe kistrafikken fra gruvene på Løkken Verk til utskipning på Thamshavn i 1942. Selv om det var store ødeleggelser lammet ikke denne aksjonen kjøringen veldig lenge. Allerede tre uker etter anslaget ble deler av kistransporten gjenopprettet, selv om det skulle ta 9 måneder før alt var i normal drift.

Orkla Industrimuseum har flere ganger vurdert å bruke bygningen til utstillingslokaler, men det har foreløpig blitt med planene. Deler av bygningen har til tider vært utleid og andre deler fungerer som lager for museet. Det blir spennende å høre hvilke muligheter som kommer når Hilde og Ola presenterer oppgaven sin.



