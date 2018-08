Verkstaddag på kulturskolen

Kunstfaglærar Siri Skjerve, med sine medhjelparar Linda Torvik og Stine Valde, har ansvaret for å lære bort strikking. Alle deltakarane skal på sikt få ferdig kvar sin buff, for å vere rusta på ein kald vinter i Rindal eller på Skeisplassen.

Musikkavdeling ved Elisabeth Gjørsvik, Lubomir Alexandrov, Anja Poulsen og Rune Dalager lærer bort både norske rim og regler, og speler og syng enkle rockemelodier.

Med denne presentasjonen håper vi fleire får augene opp for kva kulturskolen kan tilby. Samtidig er det fin sosial og språkleg aktivitet. Så om du ser ein trallande utlending med nystrikka buff kring halsen, kan det vere at han har vore utsett for verkstaddagen med Kulturskolen på Indre Nordmøre!

Tekst og foto: KIN.