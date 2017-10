Verdensnyhet fra Bergmoen

– Kunden kan sitte hjemme i sin egen stue og designe trappen i samarbeid med oss. Når trappen er ferdig, sender vi filen til en CNC-maskin som freser den ut, forteller Isak Haltli i Bergmoen snekkerverksted AS.



– Dette er egentlig en verdensnyhet. Dette er et spennende utviklingsprosjekt som vi har sammen med NTNU og med Pasi Aalto som drivkraft. Trappen vi viser fram her er en prototype, sier Magne Løfaldli daglig leder ved SIV Industri-inkubator AS.

Det er BYGGFAkta som har vært innom Bergmoen sin stand på Wood-Based Zero Cities. Les mer om den heldigitaliserte trappen her.

Arkivfoto fra Bergmoen Snekkerverksted