Verdensmeister frå Surnadal

Hanne Moen Fiske kan altså kalla seg for verdensmeister etter at Cantus gjekk heilt til topps i kor- VM. Cantus gjekk òg til topps i same konkurranse i 2012, den gongen arrangert i Kina, og koret blei da omtala av INTERKULTUR i 2013 som verdas beste kor! No er tittelen tilbake til det Trondheimsbaserte koret.

På forespurnad frå Trollheimsporten om å beskriva korleis det er å delta og å vinna denne gjeve konkurransen, skriv Hanne Moen Fiske dette på en epost til oss :

-Over 5000 sangere befant seg i salen der premieutdelingen foregikk. Alle danset, sang og jublet. Da kategorien for dame kammerkor sto for tur, ble det plutselig litt stille rundt oss. Vi hadde noen veldig gode konkurrenter i spesielt Cuba og Russland, så vi var på ingen måte sikker på hvilken plassering vi ville få. De leste opp plassering og poengscore til alle kor og startet med sisteplass. Dette ble noen pinefulle minutter, men da vi innså at vi ikke ble lest opp på en 4. plass, sto jubelen i taket. Da vi heller ikke ble lest opp på 2. plass, kom tårene. Det var en helt uvirkelig følelse å høre at de leste opp "And the winner is Cantus from Norway". Vi sprang opp på scena i bunadene våre med norske flagg i hånda og nasjonalsangen ble spilt mens vi sto på pallen. Vi er verdensmestre i damekor! En helt ufattelig opplevelse!

Trollheimsporten stillar seg i rekkja av gratulantar!

(Foto: private bilder)



Så blid er ein nybakt verdensmeister i korsong! Hanne Moen Fiske, med nordmørsbunaden på!



Trofèet som beviser sigeren!