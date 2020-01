Denne konkurransen er starten på sesongen for Strongman Champions Leauge, og i år går den på Fefor Arena, Vinstra.

Strongman Champions Leauge, er ein serie på 16 konkurransar i året spreidd verda rundt.

Dette stemnet er Odd Inge Kvernbergs første internasjonale stemne, og han var ein av 4 deltakarar frå Norge. Det er 13 deltakarar totalt frå land som Irland, UK, USA, Island, Litauen, Estland, Nederland, Sverige, Finland og Norge.

Laurdag var det fullt kjør for desse sterke karane på Fefor, Vinstra med 4 øvingar: Hercules Hold, Fingal Fingers, Vikingpress og Vikingbåt-trekk.



Her er bilde frå ei av øvingane der det gjeld å halde desse skråstilde stokkane lengst muleg, Herkules Hold.



Etter 3 øvingar låg Kvernberg på 5.plass og var beste nordmann.

Men ei øving øydela mykje for han, og det endte med 8.plass totalt, og han vart 2. beste nordmann.

- Det var fire tidligare VM-deltakarar med, og fleire karar på over 2 meter og 170 kg, fortel Kvernberg, - eg var ein av de minste!

- Men eg er godt fornøgd med eigen innsats, samtidig som eg veit kva eg må trene meir på for å bli meir komplett, avslutta han.

Sean O'Hagan tok verdensrekord i Fingal Fingers med 5 flip på akkurat 75 sekund og vart kåra til Verdens Sterkaste Viking!



Alle deltakarane omkransar pallen.



Tydeleg vikingpreg!

Trollheimporten gratulerer Odd Inge Kvernberg med innsatsen!

Bilda er privat og frå Facebook.