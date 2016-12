Verdens beste karameller

I stedet for å stresse med vaskebøtte og henge opp pynt på alle tenkelige plasser, lager jeg verdens beste fløtekarameller i kveld. Denne oppskrifta fikk jeg som jentungen med min barnepike og gode slektning Beret Aslaug. Den har siden vært min tradisjonsbakst i jula. Jeg tror nesten ikke det har vært en eneste jul uten. Det artige er at også mine barn (Jørgen og Ane som har flytta hjemmefra) har tatt med seg karamelltradisjonen til sin juleforberedelse. Karamellene er så gode at du kan risikere at hele greia blir spist opp før den kommer i noen slags boks.

Verdens beste fløtekarameller

3 dl fløte

1 dl sukker

1 dl sirup

1 ss smør

2 ss vaniljesukker

Kok opp fløte og sukker under omrøring i en kasserolle og la det småkoke i ca 15 minutter. Rør av og til.

Tilsett resten av ingrediensene og la det småkoke til karamellmassen får en passende brunfarge. Rør godt i karamellene på slutten av koketiden (jeg brukte ca 45 minutter i dag). Karamellmassen blir fort brun de siste minuttene. Tøm karamellmassen på et matpapir smurt med smør, eller i små former. Del opp i passende biter hvis du har det på et matpapir.

Denne enkle oppskrifta på hjemmelaga karameller finner du også i Furkunnjmat Bare God Mat (første Furkunnjmatboka mi)

Oppbevares utilgjengelig for både voksne og barn hvis du vil spare karamellene til julaften.

GOD JUL til alle mine blogglesere, jeg håper dere tar turen innom på nyåret også. Kanskje kommer det noen godbiter fra meg i mellomjula også!