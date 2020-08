Ventetiden er endelig over

1. august ga regjeringen grønt lys for kamp- og konkurranseaktivitet for barn og unge i idretten. Det var en skikkelig gladnyhet for alle fotballspillere som har ventet på å få spille seriekamper siden mai.

Tirsdag kveld ble årets første seriekamp spilt på Syltøran stadion, hvor Surnadal G13 fikk besøk av Dahle/Nordlandet. Isak Drøpping (13) og Birk Blekken (12) var svært glade for at dagen endelig var kommet.

- Vi har gledet oss så lenge til å få spille kamp igjen. Dette blir utrolig gøy og spennende. Vi vet at dagens motstander et et godt lag, men vi skal gi alt, smilte guttene før kampstart.



Isak Drøpping og Birk Blekken

Trener Terje Haugen gledet seg på guttene sine vegne.

- Det er en enorm lettelse. Det er nettopp dette vi har gledet oss til, og lengtet etter i lang tid. Guttene skal ha ros for at de har holdt motivasjonen oppe under koronasituasjonen. Helt siden i vinter har vi nesten uten unntak hatt 16-18 spillere på trening. Det ble en nedtur når Norway Cup ble avlyst, så nå ble seriestarten "gulroten" vi har trent mot. Vi ser på hver kamp som en bonus, og krysser alt vi har for at vi får spille alle de oppsatte kampene utover høsten, sier Haugen.

Både spillere og trener kunne fortsette jubelen etter kampen. Ungguttene overbeviste nemlig i sesongåpningen, og vant 2 - 1 etter to scoringer av Birk Blekken.

Flere surnadalslag har vært i aksjon på bortebane mandag og tirsdag. Du kan se alle resultater her.



Jostein Eidsli Rodal, Aron Rodal Haugen, Jaran Husby Haugen, Håkon Bøklep, Thomas Breivik, Birk Blekken, Isak Drøpping, Lars Kvammen, Markus Svensli, Jonas Hamnes Øye og Øystein Lysø kunne juble for seriestart og seier. Bakerst: Trener Terje Haugen.



Jonas Hamnes Øye



Isak Drøpping



Birk Blekken og Isak Drøpping jubler etter scoring



Mange tøffe dueller



Thomas Breivik i duell



Imponerende innsats av samtlige på G13​

Bildene i bildeserien nedenfor er tatt av Even Rodal Haugen