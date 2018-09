Venner og familie starter pengeinnsamling for kreftsyke Ina Kari

Vår alles kjære Ina Kari har blitt rammet av kreft i magesekken, bare 30 år gammel. Dette er en sjelden og svært alvorlig krefttype. Ina Kari (31) er fra Rindal kommune, der bor hun sammen med sin ektemann Steinar og sine 3 barn (1, 8, 10 år) som alle vil ha mamma’en sin hos seg så lenge som mulig.

Dette er en helt ufattelig situasjon som det er svært vanskelig å sette ord på, og vi vil gjøre alt vi kan for at verdens beste mor, kone, datter, søster, svigerdatter, venninne, tante, kollega, lagspiller og medmenneske med ett hjerte av gull skal få muligheten til å leve et langt og lykkelig liv. Ett 30 år gammelt gullhjerte har fortsatt så utrolig mye mer å hente i framtiden. Vi har ingen å miste, vi håper og tror på at mirakler vil skje slik at Ina Kari skal få fortsette sitt gode liv sammen med alle oss som er så glade i henne.

Ina Kari har siden mars mottatt flere harde cellegiftkurer, men har nå fått den brutale beskjed om at norsk helsevesen desverre ikke har helbredende behandling å tilby innenfor sine godkjente behandlingsprogram, og dermed fått prognosen «noen måneder igjen å leve». Ina Kari må derfor søke alternativ og eksperimentell behandling i Oslo eller utland, i privat regi, så dette koster masse penger.

Vi ønsker derfor å kartlegge alle muligheter, for å samle inn penger som hun kan bruke på behandling. Derfor har vi nå opprettet denne innsamlingsaksjonen, og vi bere dere alle gode mennesker om hjelp til dette.

Alle bidrag er til stor nytte, og pengene blir utbetalt til konto i Rindal sparebank, som er øremerket for dette formålet.

Det kan leses mer om situasjonen og intervjuer med Ina Kari på Tidens Krav og Trollheimsporten.

Kontonummer: 4111 15 53406

Vipps: 41645078

På forhånd en stor takk til dere alle for god støtte til en sterk sak.

Hilsen nærmeste venner og familie.

Vi lever i håpet!