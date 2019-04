Vellykket Vårtreff i Surnadal

Iver Magne Nes, Ove Øye, Nils Moen og Jon Magne Sæter hos Eiksenteret Surnadal gleder seg over sol og godt oppmøte.



Vårtreff siden 90-tallet

Butikkleder Iver Magne Nes hos Eiksenteret forteller at Vårtreff har vært et fast arrangement siden 90-tallet. Leverandørene stiller opp år etter år, og det er alltid mye folk innom. Det har vist seg at det passer fint at arrangementet går over to dager, fredag og lørdag. I år serveres det rømmegrøt. Det er enkel mat som de fleste liker.



Tom Erik Dahl har vært med på Vårtreff i Surnadal hvert år siden 1998.



Et lite eventyr fra Leksvik

Et tjuetalls leverandører har møtt opp for å vise fram og demonstrere sine produkter i år også. Tom Erik Dahl er daglig leder i Lyng Triangel AS i Leksvik, og han har reist rundt som selger for bedriften i over 20 år. Han forteller at det er en veldig fin jobb når man trives med å reise oppleve naturen og landbruket rundt om i hele landet.



Historien om triangelkoblingen kaller han et "mini-eventyr" fra Leksvik. Gründeren var hans far, Tore Dahl. Det var han som fant opp triangel-hurtigkoblingen og startet bedriften på 80-tallet. Triangelkoblingen gjorde det mye raskere og enklere å bytte redskap på traktoren, og omsetningen økte veldig fort i starten, forteller Tom Erik Dahl. Han har vært med på alle vårtreffene i Surnadal siden 1998, da han startet som selger.





Asbjørn Brevig har vært med nesten hvert år siden starten.



Håper på felles vårtreff i Surnadal

Kr Faksvåg AS er leverandør av dekk og hjul til landbruk blant annet til Eiksentrene. Asbjørn Brevig er egentlig pensjonist, men også han har vært med på Vårtreff nær sagt hvert år siden starten.

Brevig forteller at AB dual tvillingsystem (tvillinghjul), som han selger, egentlig er hans egen oppfinnelse. Selv bor han i Tingvoll, men har hytte i Surnadal, så han tilbringer en del tid her. Han synes det er artig at flere bedrifter nå deltar på Vårtreffet. Han håper at det etter hvert vil utvikle seg til et felles Vårtreff i Surnadal. Da kan de som besøker Vårtreffet ta med seg hele familien, og finne aktiviteter som passer for alle.





Traktorer hører med på Vårtreff.



Hubertine Roebroek hos Hageland med et stort utvalg av planter, ikke minst flere typer Rododendron tilpasset klimaet her.



Satser på norskproduserte planter

Hos Hageland møter vi gartner Hubertine Roebroek som gleder seg stort over det fine været og mange nyankomne varer i butikken. Og mer skal det bli! Hun forteller at mye av plantene ble bestilt for flere måneder siden, og da kunne man ikke vite at det ville bli knallvær i april. Men nå har hun fått inn mye nytt, og i neste uke kommer det flere grønnsaker, urter og jordbær.

Hun forteller at alle sommerblomster og det meste av busker hos Hageland er norskprodusert, og tilpasset norsk klima. Frukt- og bærbusker kommer også fra norske planteskoler. Ellers har de et utvalg av Rododendron, som også er tilpasset klimaet her.

Hageland har investert i et nytt gjødslingsanlegg, der alle plantene står på bord, og får all den næringen de trenger, slik at det holder seg godt lenge.

- Vi har begynt med øko-jord, og den har vi fått mange gode tilbakemeldinger på. Og det har kommet inn så mye fint, så nå gleder jeg meg virkelig til sesongen, sier Hubertine Roebroek.



Stort utvalg av fine vårplanter, de fleste norskproduserte.



Ingen problemer med utvalget av blomsterjord heller.



Oddmund Jørgensen kan tilby et stort utvalg av Hagemøbler. Her får du kjøpt møbler fra Talgø sin kolleksjon også.



Best på hagemøbler

Som en start på hagesesongen har Hageland også stort salg på hagemøbler. Oddmund Jørgensen hos Hageland forteller at i butikken i Surnadal har de dobbel kolleksjon av hagemøbler. I tillegg til Hagelands vanlige kolleksjon fører de også hagemøbler fra Talgø.

- Hageland skal være best på hagemøbler. Vi har veldig stort utvalg her i Surnadal, og de er også veldig godt priset, sier han.



Dette er bare en liten del av hagemøblene hos Hageland.



Marit Gjeldnes hos Byggmakker Surnadal med vårvarer til kampanjepriser.



Kampanje på vårvarer

Hos Byggmakker har det også vært mye folk innom allerede. Marit Gjeldnes forteller at de serverer kaffe og kaker, og det blir satt stor pris på. Byggmakker har kampanjetilbud på vårvarer nå, alt fra høytrykksvaskere, griller, gressklippere, utendørsmaling osv.



Stein Egil Åkvik, Lars Kristian Todal og Arnbjørn Heggset setter pris på å arrangere Vårtreff sammen med nabobedriftene. Nye Volkswagen T-Cross bak.



Serverer fiskeburger fra naboen

Hos Sveen Auto AS har de fyra opp grillen i godværet, og serverer fiskeburger fra Norsk Kvalitetsmat i tillegg til vanlige hamburgere og pølser.

Det har allerede vært mye folk innom, og mange setter pris på å få servert fiskeburger fra nabobedriften rett over veien. Det er godt med et alternativ til den tradisjonelle grillmaten, og fiskeburgerne smaker aldeles utmerket!



Volkswagen T-Cross - en verdensnyhet

Daglig leder Lars Kristian Todal forteller at de benytter anledningen til å vise fram biler, og at de har ekstra gode tilbud disse to dagene. Han er spesielt stolt over å kunne vise fram en verdensnyhet: Nye Volkswagen T-Cross, den minste SUV'en i Volkswagen-familien. Ellers tilbyr de full omvisning i bedriften for de som ønsker det.

- Vi synes det er veldig stas at Eiksenteret tok initiativ til å dra dette i gang og få oss med på Vårtreff. De fortjener skryt for det initiativet, sier Todal.



Godt besøk også hos Sveen Auto.



Eiksenteret Surnadal, Byggmakker Surnadal, Hageland Surnadal og Sveen Auto AS er alle medlemmer av Trollheimsporten.