Vellykket Rindalsmesterskap

Den største deltakelsen hørte til klassen under 8 år som besto av 23 deltakere. Det var ingen ting å si på entusiasme og innsatsvilje. Flere falt om rett etter at de passerte målstreken. Temperaturen lå på -1 grad og det var tørr snø. Forholdene lå godt til rette, og det ble omtalt som et ”knallgodt” føre. Far og skismører Bjørn Ranheim kunne fortelle at han forsøkte først med klister, men etter det gikk ”ad undas” gikk han over til voks.

Se deltaker- og resultatlista på Rindal IL sin hjemmeside.

Etter skirennet var det premieutdeling og servering inne på Skogsletta. Det var fullt hus, hundre mann hadde betalt seg inn. For 50 kr kunne man spise seg mett.







Jubelen var stor under mottakelse av premier.