Vellykket oppstart for Buakokkå

Ideen til en måndtlig middagsservering ved Bøfjorden grendahus dukket opp i May Iren sitt hode da det viser seg at Coop Marked Bøfjorden som hun er daglig leder for, desverre har for liten omsetning til å kunne forvente fortsatt drift til neste år. Derfor registrerte hun "Buakokkå", som vil drive med matlaging og som uforbeholdent vil kjøpe matvarene fra Coop Marked Bøfjorden.

I tillegg håper nå både hun og styret ved butikken at alle vil være med å ta et ekstra tak for å løfte omsetningen opp til et nivå som kan hjelpe butikken til videre drift. For både for lokalbefolkning, hytteeiere, båtturister og andre tilreisende til bygda, vil det bli et stort savn om butikken nå skulle bli borte.

May Iren har tidligere drevet Rasteplassen i Halsa, og er utdannet kokk. Til onsdagens middagsservering i Bøfjorden grendahus, hadde hun med seg samarbeidspartner gjennom mange år ved Rasteplassen, Liv Foss.

- Da jeg hadde bestemt meg for å servere middag i grendahuset, fikk jeg heldigvis den tanken at jeg skulle ringe Liv og høre om hun ville bli med, sier May Iren. -Og heldigvis sa hun ja, for i dag har det vært godt å være to, fortsetter May Iren. - Og da spesielt godt å jobbe sammen med noen man samarbeider så fint med, understreker hun.

- Og vi har allerede fått spørsmål om neste gang, sier en ganske sliten, men glad May Iren. - Derfor har jeg nå bestemt at neste gang blir onsdag 9. juli, og da serverer vi Ball-buffet, sier hun. - Den vil bestå av sildball, blandaball og kvitball.

-Til dessert blir det rabarbra- og jordbærsuppe med is, avslutter May Iren.



Det var mange som lot seg friste av "kjøtt og påsse" da Buakokkå inviterte til middag ved Bøfjorden grendahus. Både små og store. Mia og Ingeborg syntes det var veldig godt med is til dessert.

