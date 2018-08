Vellykket flytting av gammelt eldhus

Mandag ble et over hundre år gammel eldhus flyttet ca 3 km langs fv65 på Rindalsskogen. Elmer Talgø har kjøpt et gammel stabbur og eldhus som sto ved Grefstad i Nybø-grenda. Stabburet er flyttet tidligere, og nå har de to gamle bygningen blitt en del av tunet på småbruket Østbø.