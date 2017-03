Vellykka leiteaksjon

Den savnede ble funnet i god behold på Trollheimshytta. Han hadde sendt melding på satelittelefonen sin om hvor han var, men meldinga kom ikke fram.



Rindal Røde Kors ble kontakta av politiet ca kl. 00.30. Hjelpekorpsa i Surnadal, Oppdal og Rennebu var også ute. Rindal Røde Kors fikk beskjed om å sjekke Trollheimshytta, og der fant de mannen en time seinere.





- Han sov godt da vi kom listende inn på hytta, forteller korpsleder Richard Halgunset fra Rindal Røde Kors Hjelpekorps. - Vi fikk snakka med han. Han forklarte at telefonen sendte melding, men den kom ikke fram. Satelittelefonen fungerte ikke helt.



Mannen var ved godt mot og takka for at vi sjekka at alt var ok.



Foto: Richard Halgunset, Røde Korps Hjelpekorps