Velkommen til Grønlivatnet!

Foto: Eli Solvik



Camilla Jonli er leder i Grønlivatnet vel. Hun forteller at det pågår en del dugnadsarbeid på badeplassen nå i starten av badesesongen. De har revet ut en vegg inne i toalettbygget, og skal skifte ut noen råtne materialer og isolere bedre. Toalettrommet skal nå bli større, slik at det også kan brukes som stellerom og "garderobe". Etter hvert skal det også bli et lite oppholdsrom i andre enden av bygget, slik at man kan gå inn om det blir ei lita regnskur, men akkurat nå er det toalett som står øverst på prioriteringslista.



Hanne Haltli, Allan Brauten, Magnar Rise og Camilla Jonli trives godt på den idylliske badeplassen ved Grønlivatnet.



Martin Rise beiser gjerdet ved toalettbygget.



Jon Fosseide med et lass med materialer som er revet ut.



Grillhytte og grill som alle besøkende kan bruke. Solveig Fosseide med riva.



Kjerrehjul som skal brukes som pynt i oppholdsrommet etter hvert.



Alle hjelper til.



Forlat plassen slik du fant den!

Det er ikke bare folk fra grenda som bruker badeplassen på Grønlivatnet, og styret i velforeninga ønsker alle velkommen. Men nå i starten av sesongen har det vært noen små-ødeleggelser som de ikke er særlig begeistret for.

– Det er ikke noen store ting, men mange små. I løpet av den siste uka har noen hoppet på flytebrygga som ligger på land, og knekt noen planker i den. Det har også vært en del rot og forsøpling,sier Camilla Jonli.

– Vi vil gjerne ha besøk her, men dette er surt for oss som står på for å oppretteholde et tilbud. Vi ber om at folk forlater plassen slik den var da de kom.



Noen har hoppa på flytebrygga og knekt noen av plankene.



Båten skal bli sandkasse.



Her er det mye å finne på for barna.

Annonse:

Styret i Grønlivatnet vel setter stor pris på økonomisk støtte, hvis noen har lyst til å bidra til å holde den flotte badeplassen og lekeplassen ved like.



VIPPS-nummeret til velforeninga er 578066.

Det er også to mindre badeplasser ved Grønlivatnet, som alle kan bruke. Disse er det grunneiere og hytteeiere som står bak.