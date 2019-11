Bildet over: F.v. Carmen, Øystein, Kari, Brit, Anne Mette og Siri ønsker velkommen til Bergmannskroa (Foto: Bergmannskroa)

Siri Stendahl startet i jobben som avdelingsleder på SANS Bergmannskroa i mai i år. Hun har mange planer om hva som skal videreføres og hva som kan forbedres. På nyåret vil Bergmannskroa satse på flere arrangementer, ikke minst for barn og unge, og mer forutsigbare åpningstider. De planlegger også å holde åpent lenger utover kvelden ei helg i måneden, og da gjerne med aktiviteter eller underholdning.

Bergmannskroa har fornyet menyen, men de holder i stor grad fast på kortreist og tradisjonell mat. På bedriftens hjemmeside får man en oversikt over hva som tilbys. De leverer en god del catering, i tillegg til at de arrangerer selskap i egne lokaler. Det kan være kurs, konferanser, bryllup, dåp, konfirmasjoner og minnesamvær. Alt kan skreddersys.

Siri Stendahl forteller at hun syntes spisesalen var veldig kjedelig, men hun fikk raskt en ide om hvordan den kunne kvikkes opp og bli mer koselig. Hun inviterer billedkunstnere til å holde salgsutstilling i lokalene i noen uker av gangen. Denne uka har de hatt utstilling med Elling Reitan fra Agdenes. Stendahl forteller at han er særlig kjent for sin bruk av farger. Her har han stilt ut både originaler og trykk. Bergmannskroa tar ingen provisjon av kunstnerne, men håper at kunst og vakre omgivelser vil lokke flere gjester innom.



Avdelingsleder Siri Stendahl med noen av Elling Reitan sine bilder.



Kunst på veggene gir god stemning i spisesalen.



Fra 1. januar kommer Sissel Lunde, som skriver dikt til sine bilder, og etter henne er det Inga Dalsegg sin tur til å ha utstilling i lokalene.

Bergmannskroa har et godt samarbeid med Orkla Industrimuseum. Dette er et samarbeid de er helt avhengig av. Kroa har skjenkebevilgning og står for servering på arrangementer på Thamshavnbanen og på arrangementer i gruva.

Orkla gjestebolig er også en del av SANS-konseptet. I gjesteboligen er det plass til store selskaper, og mulighet for overnatting. Bergmannskroa sørger for serveringen.

For Orkla gjestebolig er det utviklet en 7-retters kortreist meny:

«Smaken av Sans»

Sild fra Fiskefruens Hjemmelagde

Skogsoppsuppe

Lakseconfit - Syltet grønnsaker og rømmekrem

Mangosorbet

«Resdalsryp» - Servert med «Mannsaker»

Oster fra Orkladal ysteri

Hjemmelaget isparfait med mørk sjokolade og toffee

7-retters menyen sammenfatter mye av det SANS har utviklet, forklarer Stendahl.

Hun synes det er viktig å markedsføre Løkken som et naturlig stoppested, med alle de tilbudene som finnes her. Bergmannskroa vil gjøre sitt for å lage interessante arrangementer og by på gode opplevelser, i tillegg til å servere god mat.

Lørdag 30. november arrangerer Bergmannskroa Julebord med Jo Sverre. Der kan man velge juletallerken med påfølgende konsert, eller om man bare vil delta på konserten.

De tre første søndagene i desember arrangeres familiejulebord. Dette er vanligvis svært populært, så her anbefales det å bestille bord på forhånd.

SANS Bergmannskroa er medlem av Trollheimsporten.