Fire representanter fra Trøndelag Senterparti, med fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem i spissen, kom onsdag på Rindalsbesøk etter å ha invitert seg selv. De var vel litt nysgjerrige på å ta den nye Trøndelagskommunen nøyere i øyesyn, og få lokale politikere i tale. Under besøket ble det tid til bedriftsbesøk på El-Watch og Bergmoen, middag på 3 Venner og møte med omvisning på Rindal skimuseum. Og etter det de besøkende uttrykte, hadde de fått et svært godt inntrykk av alt de hadde sett.

Møtet på skimuseet var et åpent senterpartimøte, der både politikere og medlemmer var invitert.

Fylkesvaraordfører Tomas Hallem presenterte seg selv, og ønsket Rindal Senterparti velkommen inn i Trøndelag Senterparti. En del av fylkespartiets plan foran neste års fylkes- og kommunevalg var å reise rundt til alle de 47 kommunene i Trøndelag, lytte til hva innbyggerne er opptatt av og støtte opp om deres ønsker. Hva kan Trøndelag Senterparti gjøre for å bedre vilkåra for næringslivet i Rindal, for eksempel.

Naturlig nok ble tema som samferdsel, fylkesveier og kollektivtransport tatt opp, videregående skole og skoleskyss, helse- og tannlegetilbud. - Det vi kanskje ønsker oss aller mest er at det skal bli utlyst en tannlegestilling i Rindal, sa Ola T. Heggem.

Gjestene hadde med seg T-skjorter laget for anledninga, med påskrifta «Velkommen på laget», til utdeling. Dermed skulle det ikke være noen tvil om at Rindal Senterparti er velkommen til å bli inkludert i Trøndelag Senterparti.



Møte på Rindal skimuseum



Besøk på El-watch



Bedriftsbesøk på Bergmoen

Bilde øverst:

Foran: Leder i Rindal Senterparti, Arild Haugen, fylkesvaraordfører i Trøndelag, Tomas Hellem og ordfører Ola T. Heggem.

Bak: Odd Geir Rønningsbakk, Asbjørn Kjelås, Lars Myhr Sandlund (senterungdomsmedlem i programkomiteen), Einar Thomasgård, Torkel Ystgård (lokalleder i Malvik og medlem i programkomiteen), Bjørn L. Bergmo (sekretær i programkomiteen), Bettina Røen Helgetun og Kirsti Barbo Landsem.

Link til Trøndelag Senterparti her