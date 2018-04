Velg trygge løyper på skitur i helga

Bildet over viser snøskred utløst av to skikjørere. Foto: Tronhjems turistforening.

Det er ved Grugguskaret på topptur til Nonshøa i Storlidalen at to skiløpere har kjørt ned en rasutsatt fjellside på ca 40 graders helling. De har utløst et snøskred, men har klart å komme seg ut på siden av skredet, forteller Jonny Remmereit, informasjons- og markedssjef hos Trondhjems Turistforening. Han poengterer at det å kjøre i hellinger over 30 grader er noe skiløpere frarådes å gjøre på generell basis. Skredfaren i hele Trollheimen er nå meget høy.

Det er viktig å gjøre gode vurderinger og trygge valg når man drar til fjells slik det er nå, og følge med på skredvarslene på varsom.no.

På dette nettstedet ligger det også masse god informasjon og kunnskapsdeling som er viktig å tilegne seg om man skal drive med bratt friluftsliv på vinteren. Ta også snøprofiler for å følge med på endringene i snøen. Om litt kommer skredfaren til å avta og vi får ettlagssnø som er trygg å ferdes på.- Men for all del ikke sitt inne. Det er bare å komme seg ut og nyte av vårskiturkonfektene, men velg de trygge alternativene,sier Jonny Remmereit.

God tur!

Foto: Tronhjems turistforening.