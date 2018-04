Velferd og teknologi er sant

Forsamlingen var interessert i emnet.

Trygghetsskapende teknologi som komfyrvakt, fallsensor, GPS og trygghetsalarm ble introdusert. Mestringsteknologi kan være pilledispensere eller logopedhjelp via nettet. For ikke å snakke om velværeteknologi. Vi kjenner alle automatiske gressklippere og støvsugere. Men har vi tenkt på elektrisk sykkel som fin-fin trening for balansen? Og ingen er for gammel til å lære seg å bruke smarttelefon eller nettbrett. Her er det bare å stålsette seg og sette i gang!

Dette var virkelig tankevekkende, var noen av kommentarene etter foredraget.

I kaffepausen ble det servert nydelig formkake levert av kjøkkenet på Rindal helsetun. Takk til både dem og til Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne som hjalp til med oppordning og servering.