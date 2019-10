Vel gjennomført Internasjonal bygdekveld

Bildet over: Semhar Tesfay, Anne Lise Wullum og Enbaba Mesfn Gebremikael bidrog alle til at det ble en vellykket ettermiddag på Kulturhuset tirsdag.

På programmet stod det intervju med tre kvinner som har flyttet til Norge fra andre land, underholdning av elever ved Kulturskolen på Indre Nordmøre (KIN) med vakker sang og musikk, dans av KIN dansekompani, Nordmøre Folkehøgskule-elev Camilla Klingen Svendsen som spilte flygel, og sangkoret VOX med dirigent Rolf Arne Berg og Bjørn Høivik på flygel.

Det ble vist en kort film av en jente som ikke kan gå på skolen, eller kan velge hvem hun kan gifte seg med. Hun får ikke eie noen ting, heller ikke sin egen stemme.

Arrangør: Surnadal kommune (TV-aksjonskomitéen, Surnadal vaksenopplæring og integrering og Surnadal ungdomsskule ved Innsats for andre) i samarbeid med Surnadal sparebank, Surnadal Næringsforening, Kulturskolen på Indre Nordmøre, Bygdekvinnelagene, avdelinger av sanitetsforeninger i Surnadal m/flere. De leste opp en lang rekke sponsorer.



Åpnet på Storstuå

Rektor ved Kulturskolen på Indre Nordmøre (KIN) åpnet det hele.



Anne Lise Wullum og Enbaba Mesfn Gebremikael var konfransierer. De kunne fortelle at kvinner ikke alle steder har like muligheter som menn, og at mange kvinner dør i forbindelse med fødsel. Care jobber for å gi livsviktig nødhjelp, og at kvinnene skal bli hørt i samfunnet.



Underholdningen startet med flere sanger fra flinke elever ved KIN. De viste høy kvalitet både når det gjaldt sang og musikk. Her ved gruppen Echo (over) og gruppen DeSign (under).



Sterke historier fra modige kvinner som har bodd i Surnadal en kort stund. For en tid tilbake var norsk totalt uforståelig, som Wullum sa, og legger til at hun selv synes det er vanskelig nok å snakke bokmål, og viste at hun syntes de var veldig flinke til å snakke norsk om vanskelige tema på en scene. Det ble spørsmål om likestilling.

Sairan er fra Iran, og har bodd 2 år i Surnadal. I hjemlandet er det ikke demokrati. Kvinner må bruke hijab, og de kan for eksempel ikke jobbe som frisører til menn, og heller ikke bli sjåfører. Hun forteller også at to kvinnestemmer teller like mye som én mannsstemme.

Yodit er fra Eritrea. Hun har to barn. Hun og det ene barnet kom til Surnadal for ett år siden, det andre barnet er i Eritrea. Hun forteller om en vanskelig reise. En sterk historie.

Semhar er også fra Eritrea. Hun er gift og har to barn. Hun kom til Norge for 5 år siden. Hun syntes Surnadal var kald og mørk. Hun forteller at det var vanskelig i starten med annen kultur, tradisjon og mat. Hun jobber på sykehjemmet og går 2. året helsefag på videregående. Hun skryter av gode lærere som hjelpte til med både språk, familieliv og arbeidsliv. Det var både artig og lærerikt.

Alle har reist langt bort fra familien sin. Hadde de hatt valget, ville noen reist tilbake til landet sitt hvis det har vært OK i hjemlandet.



Danselærer Stine Valde og KIN dansekompani gjennomførte gripende dans med sterkt budskap om å leve et liv innen andres rammer. Her med Mira Husby Bævre.



KIN dansekompani.



Sangkoret VOX med dirigent Rolf Arne Berg og Bjørn Høivik på flygel.



Matservering

Det ble servert både norsk mat og mat fra andre nasjoner. Her er noe av utvalget:



Loddsalg og sosialt samvær



Loddsalg til inntekt for TV-aksjonen NRK Care 2019. Sanitetskvinnene Elinor Bolme og Britt May Hollås med gevinster fra lokalt næringliv. De informerte om at de trenger flere bøssebærere. I forbindelse med Care blir det trekning også på søndag, de to selger lodd i foajéen.



Azmera Yemane Gebremariam, Efrata Asmerom Kidane og Aud Brynhild Indset.



Sairan Piroti og Yodit Gebreyonas Teferi.



Avan Mohammedzada (17 år) var konfransier på Internasjonal bygdekveld i fjor. Hun går ved Surnadal videregående skole. Hun kommer fra Kurdistan, Iran. Hun har bodd i Surnadal i 2 år. Hun synes det var et bra arrangement. De var flinke.



Avan, Hussain Mohammedzada og Sairan Piroti.



Brit Lorentsen og Bodil Nes fekk seg god mat.



Maren (10 år) og Siri Honnstad (4 år).



Abbas Dadboud kommer fra Iran. Han har bodd i Surnadal i 1,5 år. Han var veldig fornøyd med alle sangene. Han var spesielt imponert over dansekompaniet med stor mening. Det var veldig sterkt. Det er fint om dette arrangementet her i Surnadal kan hjelpe Care.



Ingeborg Møkkelgjerd Dale og Anita Gjerstad Lindvåg.

Dette var en fin kveld for både store og små.