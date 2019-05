Veistikker fra Pipelife Norge AS

Bildet over: Partene, her repr ved Pipelife Norges Arthur Melling til høyre og Trollheims Per Olav Garte ser frem til samarbeidet fremover. Her foran "råstikkene" til venstre, teipemaskinen i midten og de ferdige veistikkene til høyre.



Vi videreforedler veistikkene før de blir solgt til våre kunder rundt omkring i hele Norges land. Avtalen gjelder kommende “veistikksesong” og vi håper den kan forlenges også etter dette.



Trollheim har i noen år hatt svenske leverandører på veistikker, men vi er nå godt fornøyde med nå å få på plass en avtale med Pipelife.



Pipelife fikk avtalen som følge av god kvalitet, konkurransedyktig pris og svært kort leveringsvei (ca. 3 km én vei). Vi har tro på at et lavt klimaavtrykk i forhold til transport mellom partene vil være gunstig inn i fremtidens anbud til store aktører som Veidekke, Mesta og andre.



Vi har en meget god relasjon til Pipelife i flere leverandør- og kunde-forhold, og denne nye avtalen vil styrke dette forholdet ytterligere.





Noen ferdige veistikker klar for utsending til kunder. Vi håper at de ikke trenger å bli satt opp før ut i november - det har vært nok snø i mai nå!

Tekst og foto: Trollheim AS