Vedtok generell dispensasjon for motorferdsel i utmark

Dispensasjon med forbehold

Ordfører Vibeke Langli forteller at dispensasjonen som ble vedtatt gjelder fram til 3. mai. Hun understreker at det er de som har løyve til å kjøre snøscooter som nå kan fortsette med det til 3. mai, og begrunnelsen er som nevnt at hytteforbudet varer til 20. april.

Deler av Rindal kommune defineres som hensynsområder for reindrift. I disse områdene gis dispensasjonen med forbehold om at det kan gjennomføres i samråd med reindriftsnæringa.



Formannskapets vedtak:



Rindal kommune innvilger en generell dispensasjon fra tidsbegrensningene § 8 i kommunens retningslinjer for motorferdsel i utmark. Siste kjøredag settes til 03. mai 2020. Det gis tillatelse til kjøring på lørdag fram til klokken 20.00. Alle andre bestemmelser i retningslinjene gjelder som tidligere. Dispensasjonen gjelder for alle som har fått innvilget kjøring etter søknad.

Rådmannen minner om tillatelse fra grunneiere må foreligge.

Dispensasjonen begrunnes med den spesielle situasjonen i forbindelse med korona pandemien og forbud for hytteeiere utenfra Rindal kommune om å benytte hyttene fram til 20. april.

I området som ligger i arealplanens hensynsone for reindrift må reindriftsnæringen samtykke i vedtaket.



