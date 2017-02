Svorka og Toshiba har nå kampanje på varmepumpe til hytta, og du får hele 3.000,- i avslag på vår bestselger Toshiba Daisekai Polar 25, ved bestilling innen utgangen av februar.

Bestill nå, og ha ferdig montert varmepumpe i god tid til påske. Ingen grunn til å fryse!



KAMPANJEPRIS:

Nå kun kr 21.990,- inkl. montering.



Toshiba varmepumper – godt egnet til hytta

Å installere varmepumpe på hytta er en langsiktig investering, og et godt alternativ for deg som ønsker høy komfort I kombinasjon med lave strømutgifter. En varmepumpe kan nemlig redusere kostnadene til oppvarming med inntil 75 prosent sammenlignet med direkte elektrisk oppvarming. En varmepumpe gir en stabil og jevn varme og kan også gi et bedre inneklima. Ønsker du å ankomme en varm og god hytte finnes det i tillegg systemer for fjernstyring via nettbaserte tjenester og SMS som kan ta hånd om det.

Norge har et utfordrende klima med et vær som veksler fort og temperaturer som svinger fra høyt til veldig lavt. Derfor har Toshiba utviklet varmepumper som er optimalisert for å kunne takle våre forhold. Uavhengig hvor du bor i landet gir Toshiba varmepumper perfekt temperatur inne - uansett hva som skjer ute. Med en varmepumpe på hytta vil du normalt kunne ha en grunntemperatur på mellom 5 og 10 grader når hytta ikke er i bruk. Med en tilnærmet konstant temperatur gjennom året bevares hyttas bygningsmasse langt bedre og det er mindre risiko for fuktskader.



Toshiba Daiseikai Polar – Vår bestselger



Toshiba Daiseikai Polar har vært en bestselger gjennom flere år. Det er en kraftig varmepumpe som utmerker seg med stor kapasitet ved lave utetemperaturer og tilsvarende svært lav minimumseffekt for de milde periodene. Dette er viktig for best mulig strømsparing gjennom hele fyringssesongen. Daiseikai Polar har et aktivt elektrostatisk plasmafilter for effektiv rensing av luften og fjerner partikler som støv og pollen.



Betal ned varmepumper over strømregningen

Du kan også få finansiert varmepumpen ved nedbetaling over strømregningen, dersom du ønsker det. Er du ikke strømkunde hos oss, kan du bestille her.



Bestille varmepumpe til hytta?

Ring tlf. 07165 eller send en e-post til kunde@svorka.no

Les mer om våre øvrige varmepumpemodeller her.



Tilbudet på vår bestselger Daiseikai Polar 25 gjelder kun til og med 20. februar 2017, og i kommunene Surnadal, Rindal og Halsa.