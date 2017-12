Variert og flott julekonsert

Bildet over: Blæst`n med sin dirigent Olav Morten Tørset.

Blæst`n ga oss julestemning med klassikere som "Jeg så mamma kysse nissen" og "Chestnuts roasting on an open fire", men spilte også litt nyere repertoar som Ola Bremnes sin populære "Har du fyr". Dirigent i Blæst`n, Olav Morten Tørset, stilte som solist på stykket "Elegi".

Lene Steinshamn Fredriksen framførte "Ave Maria" og "Mitt hjerte alltid vanker" på horn, med Espen Selbæk som akkompagnatør på piano. Rett og slett en vakker opplevelse!

Julestemning fikk vi også da kveldens konferansier Bjørn Børset leste Juleevangeliet, og når alle stemte i under allsangen av "Å, kom nå med lovsang".



Ingen jul uten "O Helga natt", som Espen Selbæk framførte på nydelig vis, i tillegg til "Josefs julevise".



Karstein Mauset er kjent for de fleste fra gruppa Perikom, og for å ha tonesatt flere av tekstene til blant andre Astrid Krogh Halse og Jørgen Gravvold, men under årets julekonsert viste han seg fra en annen side med låtene "Walking in the air" og "Himlen i min favn". Ingen tvil om at han behersker begge deler, og ga publikum ett av kveldens mange høydepunkt.



Sangkorene Kor Gøttj (øverst) og Tormod bidrog med fin korsang under konserten.



Blæst`n i aksjon.



Julekonserten ble avsluttet med allsang av "Deilig er jorden".