Vant publikumspris på Melhus

Kjetil Møkkelgård, opprinnelig fra Rindal, har fått mye oppmerksomhet for sin helt spesielle Opel Omega 1989-modell. Bilen har han bygd opp selv, del for del. 1. mai vant den publikumsprisen for beste ikke-amerikanske bil på Gaula Amcars biltreff i Melhus sentrum.