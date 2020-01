Vant i går, ble nr 2 i dag

- Først av alt må jeg si at det var veldig fine løyper og bra løypenett. Men dessverre klarer ikke jeg å levere på samme nivå som arrangøren, sier Lars Moholdt etter dagens mellomdistanse under Ski-o-treff, sier Moholdt til orientering.no. - Jeg gjør for mange feil.

Søndagens langdistanse ble vunnet av Audun Heimdal, foran Lars Hol Moholdt, som kom på andreplass denne gangen.

Mer på Orientering.no

Ingressfoto: orientering.no