Vandaler knakk julegrana

- Dette var ikke noe hyggelig, og veldig unødvendig. Jeg kan love at det kommer et nytt tre rett over helga. Så får vi håpe at det får stå i fred, sier Rune Kirkholt som har teknisk vakt i Rindal kommune.



Et flott juletre med lys som ble tent fredag kveld



Et sørgelig syn søndag formiddag

Foto: Lene Gåsvatn