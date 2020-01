Vamp, Jo Sverre og Møre Frie Vikingar til Norsk Vandrefestival

Ingressbilde: Vamp. (Pressefoto).

Her er hele pressemeldingen fra Norsk Vandrefestival:

"Da kan styret i Norsk Vandrefestival med styreleder Tom Godtland i spissen i samarbeid med iTrollheimen presentere noen av høydepunktene på årets festival 7. – 9. august.

Trekkplastrene i år er selveste Vamp, Jo Sverre, Møre Frie Vikingar og selvfølgelig Trollheimen. Dette er også den 11. festivalen i rekken og det er dermed 10 år siden den første festivalen så lyset. Altså et aldri så lite jubileum.

I år er det Rindal som bokstavelig står i sentrum for festivalen. For festivalen vil være i sentrum av Rindal i området rundt Igltjønna og Rindal Skimuseum og selvfølgelig i Trollheimen.

Norsk Vandrefestival vandrer i de fire kommunene Rindal, Surnadal, Tingvoll og Heim (tidligere Halsa). I fjor var det Surnadal som var vertskap, mens det neste år er Heim sin tur. Grunnpilarene våre er NATUR, KULTUR OG FOLKEHELSE Norsk Vandrefestival har til hensikt å være en nasjonal og internasjonal arena for et bærekraftig møte mellom menneske, natur og kultur.

Årets tema er (Vandre-) historie og derfor er Møre Frie Vikingar invitert og sagt ja til å være med eget vikingmarked med aktiviteter og historiskk formidling. Historie vil også være den røde tråden gjennom hele festivalen. Dette vil være fokuset på noen av fotturene og ved at det etableres et festivalmarked i Farmen-stil ved Igltjønna med lokalmat, kunst og håndverk.



Vamp vil skape magisk familiekonsert

Jobben med å få på plass et program for årets festival startet faktisk allerede før festivalen i Svinvika og Slettneset i Surnadal var gjennomført. Og Vamp var tidlig på blokka for styreleder Tom Godtland som hadde første kontakt allerede i slutten av august. Vamp likte konseptet så godt at de legger opp litt av turnelista si etter konserten i Rindal. De ville sjekke hvor langt unna de kunne ha de andre konsertene deres i år. Det eneste kravet de hadde at det skulle være en familiekonsert. Og det er helt i Norsk Vandrefestivalen sin ånd. Og om en kuriositet så inviterer de en lokal sangfugl til å synge med på Tir n’a Noir.

Vamp tilhører eliten av norsk musikkliv. De har utviklet et spesielt uttrykk i møtet mellom musikk og lyrikk som har truffet den norske folkesjelen. Som været på Vestlandet er de fulle av kontraster, fra det voldsomme og dramatiske til det lune og inderlige. Gjennom 26 år har de spilt inn 14 album og høstet mye heder og ære.

De har solgt over 1 million plater og bl.a. mottatt 5 Spellemannpriser og Prøysenprisen . Katalogen er full av kjente og kjære sanger som de øser av på konsertene sine, og i tillegg får vi også høre noen nye sanger fra deres nyeste album Brev som kom høsten 2019. De vi rett og slett skape litt magi.



Jo Sverre med fullt band på Igltjønna

Ikke nok med det; Rindals andre store sønn etter Sigurd Røen; Jo Sverre Sande, eller bare Jo Sverre, har blitt en nasjonal artist som spilles fast på flere radiokanaler i Norge og turnerer rundt på scener over hele landet. Han var ikke vanskelig å be da Godtland snakket med han tidlig i høst og var dermed klar veldig kjapt.

Jo Sverre ble så glad at han valgte å ta med seg hele bandet sitt denne gangen. Og det er første gang han gjør dette i hjembygda Rindal. Jo Sverre synger som kjent pop på rindalsdialekt, og er fortsatt aktuell med låta "Luftslott", hvor han har med seg Sigmund Groven. som blant annet er kjent fra tittelmelodien til Flåklypa, og med Vårsøg m.m., på munnspill. Den nyeste låta til Jo Sverre; Dø samtidig, spilles nå over alt på norske radiokanaler.



De tre singlene Ka Om, Ostoppele og Takka Fer Det Oss Ha Fått, har flyttet Jo Sverre fra å være en ukjent visesanger til å bli en de mest spilte artistene på norsk radio de siste årene. I tillegg til radiospilling har Jo Sverre blant annet spilt på Pstereo, Rikskonsertene, by:Larm, Trondheim Calling og OverOslo. Konserten i Rindal vil ha 18 års aldersgrense og vil være ved idylliske Igltjønna.



Turstigruppa planlegger spennende turer

Det er inngått en avtale med Rindal IL sin turstigruppe om opplegget rundt turene lørdagen og søndagen. Her er det flere spennende turer på gang. Det vil være alt fra turer for de som går en del i fjellet, mer familievennlige turer og turer med et historisk tema. Det vil styret komme tilbake til når ting er på plass.

Det kan også nevnes at det blir flere foredrag, underholdning og aktiviteter på dagtid med kunstkurs og matkurs med lokale aktører. Dette og mye mer vil annonseres i løpet av våren.

Det er viktig å poengtere at målet er med festivalen er at det aller meste av verdiskapingen skal ligge igjen på arrangørstedet, altså i Rindal. Her skal ingen jobbe gratis og alt av mat og andre ting skal hentes lokalt der det er mulig. Derfor vil flere rendalsbedrifter og aktører bli kontaktet av Gøran Bolme i iTrollheimen i tiden fremover. Dette er et skikkelig byde- og reiselivsutviklingsprosjekt.

Både styret som består av tidligere nevnte Tom Godtland som styreleder, Iren Sæterbø fra Surnadal, Rose Bergslid fra Tingvoll, Trine Kristiansen Glåmen fra Halsa og Heim, Egil Nedal fra Surnadal og Ole Solvik fra Rindal, og Gøran Bolme og Åse Børset fra iTrollheimen har jobbet lenge med å få på plass et godt program. De håper publikum vil sette pris på denne jobben.

Billettene til konsertene finner en på Tikkio.no."



Jo Sverre. (Pressefoto).



Jo Sverre. Foto: Bjørn Christer Lemcke.



Tom Godtland. (Arkivbilde).